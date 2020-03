Ile Maurice: Beau-Bassin sous confinement - De l'autre côté de la rue...

Dans les rues résidentielles de Beau-Bassin, la circulation se fait rare en ce samedi 21 mars matin. De temps en temps, passe une voiture ou encore un voisin pressé. «Mo pe al aste de trwa kit soz vit vit», nous déclare un passant. Le silence est de temps en temps interrompu par le bruit de nettoyage. Certains profitent du confinement pour s'occuper de leur maison ou encore faire du jardinage.

Puisqu'il faut se sustenter, les sorties sont obligatoires, mais limitées au maximum. A la boutique du coin, c'est au travers de la grille qu'on communique avec le boutiquier. Vous lui faites la liste de vos achats et il vous remet vos produits, toujours au travers de la grille. Bon nombre de produits sont indisponibles dans ce magasin et on retourne chez soi, le panier à moitié vide.

A quelques mètres, chez le marchand de poulet, quelques personnes attendent sur la rue. Par mesure de précaution, il est stipulé sur la porte de la boutique qu'un seul client peut entrer à la fois. A l'intérieur, Ahmad (nom fictif) s'affaire. Il nous explique que la clientèle a baissé depuis que le confinement lié au Covid-19 est de rigueur, mais qu'il reçoit encore des clients qui viennent faire leurs achats.

«Dimounn bizin manze et nou la pou servi zot.» Un désinfectant traine sur la table, mis à la disposition des clients. Les contacts entre le vendeur et le client sont limités. «Je vais travailler tant que je le peux. Mais je ferme la boutique plus tôt maintenant», laisse entendre le marchand.

Sur les étals de son commerce, on note plusieurs emplacements vides. Comment se passe l'approvisionnement ? «Avant, on nous livrait la marchandise, maintenant c'est nous qui devons aller la chercher chez le revendeur.» Il nous assure qu'il continuera à travailler tant qu'il le pourra.