Algérie: Covid-19 - Entrée en vigueur, dimanche à 1h00, des mesures prises par le Président Tebboune

ALGER- La série de décisions prise, mardi dernier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer la propagation du Coronavirus (COVID-19), entrera en vigueur demain dimanche à 01H00.

Cette série de mesures, dont l'isolement des cas confirmés ou suspectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée, soit prolongée en fonction des nouvelles donnes et l'évolution de la situation.

Un décret devra être promulgué par le Premier ministre pour définir les catégories concernées par la démobilisation.

Le président Tebboune a également ordonné "la fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes villes" et "la régulation du marché pour lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité de tous les produits alimentaires de première nécessité".

Concernant ce dernier point, le Président a chargé le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de guetter, en coordination avec les ministères du Commerce et de l'Agriculture, "les spéculateurs et de prendre les mesures nécessaires à leur encontre, dont la mise sous scellés de leurs entrepôts et locaux et leur signalement à travers les médias avant de les déférer à la justice".

Ce comité, dont le porte-parole officiel nommé par le président Tebboune est l'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar, Directeur général de la prévention au ministère de la santé, sera composé d'"éminents médecins spécialistes à travers tout le territoire national sous la supervision du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre l'évolution de la pandémie et à en informer l'opinion publique quotidiennement et de manière régulière".

Le ministère des Finances a été chargé, quant à lui, à l'effet de faciliter "les mesures de dédouanement des produits alimentaires importés et d'accélérer les procédures bancaires y afférentes en fonction de la situation exceptionnelle que traverse le pays".

Il a également souligné la possibilité de recourir "aux moyens de l'Armée nationale populaire, capable d'apporter son aide à travers des hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que les médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances".