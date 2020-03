Cote d'Ivoire: Filière bétail-viande - Les commerçants invités au « strict respect des prix officiels fixés »

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso et celui du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, dans un communiqué conjoint, ont invité le vendredi 20 mars 2020, les commerçants de la filière bétail-viande au « strict respect des prix officiels fixés ».

Cette décision, indique le document, fait suite à une augmentation anarchique des prix des denrées alimentaires, notamment de la viande sur les marchés et ce, depuis l'annonce des mesures prises par le Conseil national de sécurité (Cns) dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie liée au coronavirus (Covid-19).

Le ministre des Ressources animales et halieutiques et son collègue du Commerce et de l'Industrie précisent que « tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi ».