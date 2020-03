Togo: La population doit prendre ses responsabilités

Les symptômes courants d'infection au nouveau coronavirus (covid-19) sont les difficultés respiratoires, la fièvre, la toux, l'essoufflement et la dyspnée. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Les recommandations standard pour prévenir la propagation de l'infection comprennent le lavage régulier des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez lorsque l'on tousse et éternue et une cuisson complète de la viande et des œufs. Il faut éviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements. Une distance de un à deux mètres est nécessaire.

Dans 90% des cas, le virus est léger et provoque de la fièvre modérée pendant une semaine. Mais il ne faut pas le prendre à la légère.

Les autorités sanitaires togolaises ont pris des mesures fortes pour contenir la propagation. La situation est suivie minute pas minute au plus haut niveau de l'Etat.

Mais c'est à la population de faire preuve de civisme et d'esprit de responsabilité.

Règle N°1, garder ses distances, y compris avec ses proches. C'est la meilleure façon de se protéger. L'hygiène est une exigence avec un lavage des mains régulier ou le recours à du gel désinfectant.

Il faut aussi éviter les lieux très fréquentés comme les marchés. Les commerçants sont invités à limiter le nombre de clients dans leurs boutiques, idem pour les grandes surfaces.

Outre ces précautions, le confinement est recommandé pour ceux qui peuvent travailler depuis leur domicile.

Pour les autres, garder les distances de sécurité est un impératif.

Le nombre de cas recensés au Togo (16) est très faible. Un atout pour contenir la pandémie.