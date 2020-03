Cote d'Ivoire: Crou A1 et A2 - Mabri Toikeusse offre du matériel d'hygiène pour lutter contre le Covid-19

Quatre cent quarante-quatre (444) Lotus multi usages, 10 cartons de savon morceau, 10 cartons de savon en poudre, 220 seaux simples, 220 seaux avec robinet, 220 poubelles perforées sont, entre autres matériels d'hygiène offerts par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabri Toikeusse, aux Centres régionaux des œuvres universitaires d'Abidjan (Crou-A) 1 et 2, ce samedi 21 mars 2020.

La cérémonie s'est déroulée conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, sur l'esplanade du Crou-A1 de l'Université de Cocody. Ce, en présence de représentants d'associations estudiantines et des deux directeurs généraux des différents Crou-A, en l'occurrence Blé Guirao (Crou-A1) et O'sseine Dongossi Ouattara (crou-A2).

A l'occasion, le ministre Albert Mabri Toikeusse a dit : « Hier (vendredi 20 mars Ndlr), j'étais venu voir comment le confinement des étudiants se déroulait. J'ai vu que les Crou ont fait des efforts pour mettre des seaux et du savon à l'entrée des bâtiments. Nous avons constaté que cela n'est pas en nombre suffisant. »

Poursuivant, il a donc donné le but de son geste qui consiste, à l'en croire, à faire en sorte que chaque bâtiment ait à son entrée, un seau, de l'eau avec du savon, un gel, du lotus, pour que tous ceux qui y entrent, se lavent obligatoirement les mains. Et d'ajouter que sa présence consiste également à insister sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement.

« Nous constatons tous l'enregistrement de nouveaux cas de contamination dans notre pays. La maladie n'épargne personne. Cela veut dire que nous ne devons négliger aucune précaution. Il faut prendre conscience et respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement », a-t-il insisté.

« Vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous voudrions que vous soyez épargnés. A votre niveau, évitez les visites et les sorties. Ce n'est pas la période pour se balader ou rendre visite ou recevoir de la visite en chambre », a-t-il conseillé. Et de les rassurer qu'il fera le plaidoyer auprès du gouvernement, du Conseil national de sécurité et du comité de suivi pour que les dispositions soient renforcées pour eux.

« Le ministre Mabri Toikeusse a fait une visite de terrain au niveau des cités de Crou-A1 et les cités des 220 Logements Adjamé. Après le constat, il a tenu à apporter des éléments pour aider à lutter contre le coronavirus. Nous le remercions pour cet acte qui répond à notre vision qui est de protéger nos étudiants », s'est félicité Blé Guirao, au nom de son collègue du Crou-A2.

Et de rappeler aux étudiants que des dispositions ont été prises au sein des cités universitaires pour leur bien-être. Il s'agit notamment, de l'arrêt des activités sportives et culturelles, et l'ouverture du restaurant de 11h à 15h, et les repas qui doivent être désormais pris en chambre.

Il faut noter que le Crou-A1 comprend 74 bâtiments et 10 au Crou-A2