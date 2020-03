Congo-Brazzaville: Quand une certaine opinion crée de l'amalgame sur le coronavirus !

analyse

A la question de savoir ce que c'est que le coronavirus et les mesures préventives à prendre, une jeune lycéenne répond : « Il faut seulement se protéger en utilisant le préservatif ». Cette réponse soulève là un grave problème sur les informations que certaines gens donnent sur la maladie du coronavirus.

Et comme on parle d'un virus, une certaine opinion, sans informations réelles, crée des informations à sa guise pour distraire la population. Et parmi celles-ci, l'assimilation du coronavirus au VIH-sida. Pour ces gens-là, puisque c'est un virus, il suffit de se protéger avec un préservatif pour être à l'abri de ce virus. Drôle de réponse de cette lycéenne. Et pourtant, c'est elle qui serait la personne quand même indiquée pour faire passer l'information, néanmoins juste, soit au sein de son cercle familial restreint ou a ses camarades dans des quartiers et dans certains milieux qu'elle fréquente.

Cet amalgame d'informations sur cette maladie ne s'arrête pas qu'au niveau des mesures préventives. Une autre opinion distrait la population en lui proposant déjà une série de traitement curatif dont l'alcool indigène couramment appelé le « bounganda », la prise des tisanes de saveur amère. Et d'autres vont même plus loin en fabricant certaines solutions et cache-nez eux-mêmes dans des officines obscures pour les vendre aux gens.

Toujours dans le flou qui plane dans certains esprits sur le coronavirus, il y a une certaine opinion qui affirme tout fort dans les bus et marchés que la maladie n'est pas encore arrivée sur le territoire national et n'arrivera jamais vu la météorologie du pays faite des températures élevées. Ce qui est bizarre, ces gens-là trouvent aussi une oreille attentive. « Ah laisse ça, qui t'a dit que la maladie est déjà ici ? », parole surprenante d'une maman dans un bus à Pointe-Noire. Cette parole a soulevé des contradictions bizarres fondées sur des opinions de toute sorte.

Il devient urgent que des chefs de quartiers et de villages mettent la main dans la pâte pour amplifier les informations justes et scientifiques sur cette maladie, surtout en langues nationales. Car si rien n'est fait au plus vite, les mauvaises et confuses informations prendraient le dessus sur des informations réelles et scientifiques. Alors si l'amalgame prend le dessus, comment combattre la maladie sur le plan préventif voire curatif. A bon entendeur salut !