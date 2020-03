Congo-Brazzaville: Musique Afro-Pop - Lapiosh présente "Zela" à la presse

De son vrai nom Grâce Kombo, l'artiste franco-congolais Lapiosh vient de lancer un single intitulé "Zela". Il l'a présenté à la presse, le 18 mars à Brazzaville.

Sorti le 14 février dernier, "Zela" est un titre aux sonorités Ndombolo et Afro-Pop. C'est une nouvelle alliance mélodieuse et audacieuse dans laquelle Lapiosh célèbre l'amour. Dans la chanson "Zela", il relate l'histoire d'un homme qui convainc la femme qu'il aime de ne pas partir, mais d'attendre, a-t-il expliqué au cours de cette conférence de presse, signe le tournant d'une carrière prometteuse.

Né des parents artistes, d'un père ancien griot da la musique traditionnelle, Lapiosh qui voulait bien faire autre chose n'a pas échappé à la carrière musicale. « Je ne pensai pas un jour devenir musicien, je réalise que c'est une suite logique », a-t-il déclaré. C'est ainsi qu'il se jette dans une carrière solo en 2012, marquée par des collaborations avec les rappeurs Passi et Jacky Brown.

C'est en 2013 que Lapiosh sort son premier single intitulé "mon bébé", suivi de "Ekrazemen" en 2014. A travers ce titre qu'il tournera au Congo en hommage à ses origines et à ses devanciers que peuvent être les mythiques groupes « Quartier latin » ou encore « Extra musica », Lapiosh rencontre son premier succès solo. Il intègre par la suite le label Wati-B en 2015 avec lequel, il sortait le titre Afro-urbain "Dribble facile" en featuring avec le rappeur Dry. Bien que n'étant pas rappeur, il a fait tout de même des featurings avec des rappeurs, a-t-il expliqué.

Issu de la vague des premiers groupes Afro-urbains de Paris, précurseurs dans l'alliance des codes de la musique congolaise à celle du Hip-Hop, groupe Jam&Co, et étant membre du groupe la Selesao aux côtés de l'artiste Jessy Matador ; Lapiosh change d'orientation artistique. Il décide en 2018 d'apporter une nouvelle direction à sa carrière en intégrant le label Ricci NS Prod. C'est sous ce label qu'il sortit les titres comme "Dans le noir", "Crav", "Tobina" et "Célébration" entre 2018 et 2019, mélangeant rythmes urbains, N'dombolo pour le plaisir des fans fidèles à leur artiste.

Autodidacte, Lapiosh joue la batterie et la guitare. Cette polyvalence artistique fait de lui un chorégraphe et un membre important dans la structure musicale du groupe. Sa première expérience d'artiste professionnel lui permet de participer entre 2004 et 2005 à deux tournées internationales dont une aux Etats-Unis et au Canada, et l'autre au Congo. A propos, il a dit à la presse, qu'il est un artiste audacieux, parce qu'il sait prendre des risques dans son domaine qui est la musique.

Mais entre-temps, la singularité de Lapiosh a fini par attirer ses pairs et aînés à l'instar de Passi qui l'invita à participer à son album « Ere Afrique » dont le titre "Nouvelle ère" en featuring avec Jacky Brown. Les sollicitations s'enchaînent, Lapiosh participe à plusieurs événements d'envergure tels que le festival panafricain de musique (Fespam), le Tam-Tam d'or.

Concernant l'implantation de son groupe à Brazzaville, Lapiosh assure : « Avant de venir à Brazzaville, j'étais à Pointe-Noire. J'ai déjà un groupe ici, et j'ai commencé déjà des répétitions. S'il n'y avait pas de mesures sur le coronavirus, je livrerais un concert... Je suis beaucoup d'artistes congolais, peut-être qu'un jour je pourrai faire un featuring avec l'un d'entre eux. »

Né le 18 janvier 1988 dans le département de Seine et Marne (77), Lapiosh dispose des talents de danseurs qui lui permettent de se démarquer.