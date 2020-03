Congo-Brazzaville: Coronavirus - La Pâque compromise au pays

La fête de la Pâque célébrée généralement chaque année à grande pompe dans les églises et les assemblées chrétiennes du Congo sera compromise cette année, principalement sur l'ensemble du territoire national, à cause du coronavirus.

Prévue les 12 et 13 avril, la cérémonie de la sainte communion n'aura pas lieu, car la décision du gouvernement consistant à fermer lieux de culte sera encore en vigueur. « Cette année, si jusqu'au 12 et 13 avril 2020, il n'y a pas de mesures contraires, nous ne ferons rien. On ne l'observera que l'année prochaine », a expliqué le berger Germain Ibara.

Outre la Pâque, les autres cérémonies religieuses comme le baptême, les campagnes d'évangélisation en public et autres subissent les mêmes effets de la décision gouvernementale.

La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Dans l'Anicien Testament, elle est commémorée en souvenir de la délivrance du peuple d'Israël de la main de servitude en Egypte, en prenant un agneau d'un an comme plat symbolique avec des pains sans levain, dans la nuit du 14 au 15 nisan. Dans le Nouveau Testament, désormais, Jésus-Christ est cet agneau de Dieu, qui est immolé pour ôter le péché des hommes. En instituant la sainte cène peu avant son arrestation, il avait lui-même instruit sur les modalités de la cérémonie, en présentant le pain de table et le vin comme éléments plus importants de la fête, symboles de son corps rompu et son sang répandu sur le mont du Calvaire.

La date de cette fête est fixée entre mi-mars et mi-avril, période correspondant au mois de nisan dans le calendrier juif des temps bibliques. Les mesures prises par le gouvernement rendent impossible sa tenue au Congo, à cause la pandémie du Coronavirus qui détruit des vies humaines. Cela vaut bien la peine, car il est question de réduire les opportunités de contaminationsen en évitant trop de contacts entre les divers membres de la populationau.