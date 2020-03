Sénégal: Etats, entreprises, banques - La BCEAO s'attaque aux effets du coronavirus

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) vient de prendre une batterie de mesures visant à accompagner les Etats, les entreprises et le système bancaire en vue de mieux faire face aux impacts négatifs engendrés par la propagation du coronavirus.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la Bceao annonce un certain nombre de mesures visant à appuyer les entreprises, les banques et les Etats de l'Uemoa. Au regard de l'impact négatif que cette crise pourrait avoir sur le système bancaire et le financement de l'activité économique dans l'Uemoa, la Banque Centrale, qui dit suivre avec la plus grande attention l'évolution de la pandémie, a décidé d'augmenter les ressources mises à la disposition des banques, afin de permettre à celles-ci de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. Ainsi, une première hausse de 340 milliards de francs CFA a été apportée au montant que la Banque Centrale accorde chaque semaine aux banques. L'apport s'élève, donc, désormais à 4 750 milliards. Autre mesure, la Bceao a décidé d'élargir le champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au refinancement de la Banque Centrale. Dans ce cadre, la Bceao a pris l'initiative de faire la cotation de 1700 entreprises privées dont les effets n'étaient pas acceptés auparavant dans son portefeuille. Cette action permettra aux banques d'accéder à des ressources complémentaires de 1 050 milliards et aux entreprises concernées de négocier et bénéficier de meilleures conditions pour leurs emprunts.

25 milliards affectés à la BOAD

La Bceao entend également affecter 25 milliards au fonds de bonification de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour permettre à celle-ci d'accorder une bonification de taux d'intérêt et d'augmenter le montant des prêts concessionnels qu'elle accordera aux États pour le financement des dépenses urgentes d'investissement et d'équipement dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Par ailleurs, l'institution financière rappelle et sensibilise les banques à l'utilisation des ressources disponibles sur le guichet spécial de refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises (PME/PMI). Ce guichet, sans plafond, a été créé dans le cadre du dispositif mis en place par la Bceao en accord avec les banques et les États pour promouvoir le financement des PME/PMI dans l'Union.

Plus de paiements digitaux

Pour le système bancaire, la Bceao a décidé de mettre en place un cadre adapté pour accompagner les entreprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent des difficultés pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés. Ainsi, la Bceao sollicitera les banques pour qu'elles accordent les reports d'échéances appropriées, en particulier aux PME/PMI. Elle compte aussi mener des négociations avec les entreprises d'émission de monnaie électronique en vue de réduire les coûts des transactions. La Banque Centrale encourager aussi les populations à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux pour mieux limiter les contacts et les déplacements. L'institution d'émission promet d'approvisionner les banques en billets en quantité et en qualité suffisantes, afin de leur permettre d'assurer un fonctionnement satisfaisant des guichets automatiques de banques (GAB). Elle n'exclut pas, cependant, d'organiser, au besoin, le réaménagement du calendrier d'émission des titres publics sur le marché financier régional.

Enfin, la Banque Centrale réaffirme sa détermination à prendre toutes autres mesures qui s'avéreraient nécessaires, dans le cadre de sa mission, pour contrer les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 sur les économies de l'Union.