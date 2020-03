Cote d'Ivoire: 20 ans d'Azito O&M - La direction offre une journée récréative au personnel

L'entreprise Azito Opération et Maintenance (Azito O&M) reste attachée à son ambition de développer son activité et de réussir sa mission de fourniture d'électricité à tous les Ivoiriens au-delà des actions sociales qu'elle mène dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes.

En 2019, Azito O&M a réalisé un important projet d'innovation technologique, dit MXL2, qui a permis à la centrale thermique, à cycle combiné, d'accroître sa capacité installée d'au moins 30 Mégawatts. Ce projet, qui est un franc succès, a nécessité deux années de préparation.

C'est pour saluer tous les efforts déployés par l'ensemble du personnel pour la réussite de cette initiative, qui a privé de congés annuels de nombreux agents, que la direction de l'entreprise a offert, samedi, une journée récréative aux travailleurs et à leurs familles dans le cadre verdoyant de Green Valley à Brofodoumé. Cette rencontre festive, organisée en prélude aux festivités officielles des 20 ans d'existence d'Azito O&M, vise surtout à consolider l'esprit d'équipe et de famille qui règne dans l'entreprise.

« Le choix de ce cadre répond donc aux impératifs de rassembler les familles autour d'un repas à l'occasion du nouvel an, de permettre aux plus jeunes, notamment les enfants des agents, de découvrir la campagne, la nature et ses bienfaits, en vue de susciter en eux une prise de conscience dans la protection de l'environnement et de découvrir, au cours de randonnées pédestres, des cultures d'exportation telles que l'hévéa et le palmier à huile, mais également des cultures de grande consommation telles que le manioc, la banane, etc. », a indiqué le directeur général d'Azito O&M, Honorat Boua.

Cette sortie, la première du genre depuis la création de l'entreprise il y'a 20 ans, confirme, selon lui, la philosophie de la centrale thermique, qui se résume en : « le travail d'abord, la détente ensuite, en joignant l'utile à l'agréable ».