Congo-Kinshasa: Gouvernement - Les conseils des ministres suspendus jusqu'à nouvel ordre

L'alerte avait été donnée après la controverse suscitée autour du test effectué sur Acacia Bandubola, ministre de l'Économie nationale dont le directeur de cabinet adjoint, atteint du Coronavirus, a succombé le vendredi 20 mars.

Plus les jours passent, plus la psychose prend du volume à Kinshasa où il devient fréquent d'apercevoir, à chaque mètre, des personnes arborant des masques couvrant leur nez. Infectés ou non, les Kinois sont devenus friands de ces babioles qui, autant que les savons liquides, ont pulvérisé la demande sur le marché. L'heure est grave et chacun veut se prévenir contre la pandémie. L'inquiétude est d'autant plus exacerbée par le décès, le vendredi 20 mars, du premier cas de décès lié au coronavirus qui se trouve être le directeur de cabinet adjoint de l'actuelle ministre de l'Économie nationale et, partant, son frère biologique.

Le fait que la victime, peu avant sa mort, ait travaillé comme si de rien n'était, laisse planer le doute sur l'état sanitaire des membres du cabinet supposés avoir été en contact avec elle. Ce décès ne fait que conforter l'urgence de réfléchir sur le mode de fonctionnement de l'Etat à adopter en cette période exceptionnelle. C'est tout le sens de la réunion inter-institutionnelle que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'apprête à présider incessamment en vue de garantir la survie de l'Etat dans le contexte sanitaire préoccupant de l'heure.

Le décès du Dircab de la ministre de l'Économie fait suite à la controverse suscitée par l'état sérologique de cette dernière présentée comme porteuse de la maladie après le test effectué sur elle à l'Institut national de recherches biomédicales (INRB), à en croire les réseaux sociaux, sans aucune confirmation des sources officielles. L'intéressée, elle-même, est sortie de sa réserve pour démentir l'information, assurant qu'elle est bien portante. Mais la mort de son dircab est loin de la dédouaner par rapport à une opinion publique qui a presque déjà scellé son sort. C'est dans cette atmosphère de hantise généralisée sur fond de quasi-paralysie institutionnelle que les membres du gouvernement ont été invités individuellement à se présenter à l'INRB en vue d'y passer un test de dépistage. Ils sont supposés avoir été en contact, d'une manière ou d'une autre, avec un porteur du virus, indique-t-on.

Les résultats des tests sont jusque-là revêtus du sceau de la confidentialité, mis à part le ministre de la Justice qui, dans un communiqué publié vendredi, a indiqué avoir été testé négatif. Et quid pour les autres ? Cela étant, les conseils des ministres sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Aucune date n'a été donnée pour la prochaine séance. A noter que le décès du Dircab de la ministre de l'Économie fait partie de cinq nouveaux cas confirmés ayant porté à vingt-trois au total le nombre des victimes et ce, depuis l'annonce d'un premier cas le 10 mars. Les deux premiers décès en Afrique subsaharienne avaient été annoncés au Burkina Faso mercredi et au Gabon vendredi.