Congo-Kinshasa: Inga III - L'Afrique du Sud invitée à annuler son engagement dans le projet

Dans un nouveau rapport intitulé « I Need You, I Don't Need You: South Africa and Inga III », publié le jeudi 19 mars par le Groupe de recherche sur le Congo basé aux Etats-Unis et Phuzumoya Consulting, une société de conseil basée au Cap, les auteurs du rapport soutiennent que l'électricité issue du projet Inga III coûterait probablement plus cher à l'Afrique du Sud que d'autres sources domestiques et pourrait bientôt devenir complètement inutile.

L'Afrique du Sud, indique le rapport, s'apprête à soutenir l'un des plus grands projets d'infrastructures du continent: le barrage hydroélectrique Inga III en République démocratique du Congo (RDC). D'un coût d'environ 14 milliards de dollars, le barrage produirait jusqu'à 11 gigawatts (GW) d'électricité, dont 2,5 GW que l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter, souscrivant dans une certaine mesure le financement de la construction du barrage. « Au cours des deux dernières années, l'Afrique du Sud a été sporadiquement frappée par des coupures de courant de plus en plus importantes, causant de graves dommages à l'économie nationale. Dans le même temps, le gouvernement a finalisé son ambitieux plan de production d'électricité jusqu'en 2030, le Plan intégré de ressources (IRP), visant à diminuer considérablement le rôle du charbon au profit des énergies renouvelables. Le plan prévoit que l'Afrique du Sud fournira 20 GW supplémentaires d'ici 2030, dont 2,5 GW en provenance d'Inga III », annonce le rapport.

Pour les auteurs de ce rapport, la politique actuelle de l'Afrique du Sud au sujet d'Inga III est contradictoire, oscillant entre le désir de projeter une image de puissance panafricaniste promouvant le développement économique du continent et la réalité selon laquelle s'engager auprès d'Inga n'a guère de sens en matière de politique financière ou énergétique. Ainsi, poursuit le rapport, l'engagement de Pretoria d'acheter 2,5 GW d'électricité du projet hydroélectrique Inga III proposé en RDC pourrait coûter à l'Afrique du Sud 175 millions de rands par an de plus que la production locale de cette quantité d'électricité. L'achat d'Inga III obligerait l'Afrique du Sud à mettre en place des milliards de rands pour construire des milliers de kilomètres de lignes de transmission à partir du fleuve Congo. L'Afrique du Sud devrait donc rester à l'écart du projet, conclut ce nouveau rapport.

Le rapport note que la commission du portefeuille énergétique du Parlement sud-africain et un haut responsable d'Eskom, la compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité, ont conseillé au gouvernement sud-africain d'annuler son engagement. Malgré cela, le président Cyril Ramaphosa semble déterminé à aller de l'avant avec l'engagement qui avait été initialement donné à la RDC par le président de l'époque, Jacob Zuma.

Les auteurs du rapport soutiennent que l'électricité issue du projet controversé serait probablement plus chère que d'autres sources domestiques et pourrait bientôt devenir complètement inutile car les centrales locales de Medupi et Kusile et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable finiront par être mises en service. Le coût en capital de la construction des lignes de transmission serait d'environ 4 milliards de dollars (actuellement environ 70 milliards de rands) selon le groupe de défense de l'environnement International Rivers. Le coût éventuel dépendrait toutefois de plusieurs facteurs dont le trajet emprunté par les lignes électriques.

Le client principal

Le rapport note que la RDC compte apparemment sur l'engagement de l'Afrique du Sud en tant que client principal avant de commencer le projet. Les centrales hydroélectriques d'Inga I et d'Inga II produisent déjà de l'électricité à partir des chutes d'Inga en aval de Kinshasa. Inga III est destiné à ajouter 4,8 GW supplémentaires - ou peut-être jusqu'à 11 GW. Les ingénieurs ont estimé que les chutes sont capables de générer jusqu'à 40 GW et il est prévu de construire plus de barrages et de centrales hydroélectriques pour atteindre ce potentiel.

Les auteurs de « I Need You, I Don't Need You » concluent que parce que l'achat d'électricité Inga III n'a pas de sens économique, l'engagement de Pretoria semble être fondé principalement sur des raisons de politique étrangère, y compris la solidarité avec le continent. Ils notent que Jeff Radebe, alors ministre de l'Énergie de l'Afrique du Sud , a justifié, en octobre 2018, l'engagement de l'Afrique du Sud dans Inga III devant un comité de portefeuille parlementaire sceptique en disant : «Inga est un très bon projet pour nous, pour la Sadc et pour l'Afrique. Il fait partie de l'Agenda 2063. À la Banque africaine de développement, c'est l'une des principales priorités du nouveau patron là-bas. Il est dans l'intérêt de tous les Africains qu'elle soit mise en œuvre dès que possible. »

Le rapport apprend, cependant, que l'achat de l'électricité d'Inga III n'a aucun sens environnemental ou social, ni pour l'Afrique du Sud ni pour la RDC, car les Congolais dont la plupart n'ont pas accès à l'électricité, en bénéficieront à peine. La majeure partie de l'électricité sera exportée ou vendue à des entreprises telles que les sociétés minières. Les barrages et les lignes de transmission endommageront également les écosystèmes, a-t-on prétendu. « Dans le meilleur des cas, Inga III pourrait fournir de l'électricité supplémentaire à la compagnie nationale d'électricité sud-africaine, Eskom, quoique très probablement à un coût plus élevé que d'autres sources et à un moment où l'approvisionnement en électricité devient plus abondant et diversifié . Dans le pire des cas, l'Afrique du Sud s'engagera à acheter de l'électricité dont elle n'a peut-être pas besoin, à un prix plus élevé que d'autres sources, et à se rendre complice de dommages importants aux communautés congolaises et à l'environnement», affirme le rapport.

Le rapport retrace l'engagement ondulant de l'Afrique du Sud envers Inga III, à partir de 2011 avec la signature par l'ancien président sud-africain,Jacob Zuma, et l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, d'un accord-cadre. En octobre 2013, ils ont signé le Grand Inga Treaty dans lequel l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2,5 GW de la production totale prévue de 4,8 GW à Inga III. L'Afrique du Sud a également acquis l'option d'acheter de 20% à 30% d'électricité supplémentaire à partir d'autres phases du programme Grand Inga, si celles-ci se concrétisaient. À l'époque, rappelle le journal sud-africain Dailymaverick, cet accord a suscité de nombreux soupçons, suggérant que Zuma s'était engagé en échange d'accords commerciaux en RDC pour son neveu.

Pourtant, rappelle le même média, le président Cyrille Ramaphosa a maintenu son engagement, malgré l'opposition même de son propre parti. Le rapport note qu'en novembre 2018 même la commission parlementaire du portefeuille de l'énergie - qui comprend des membres de l'ANC au pouvoir - a pressé le gouvernement d'annuler son achat d'électricité Inga III et d'investir à la place dans la production d'électricité domestique qui serait moins chère, plus fiable et pourrait créer plus d'emplois. C'était après qu'un haut responsable du ministère de l'Énergie a déclaré au comité que l'électricité d'Inga coûterait de deux à trois cents le kWh de plus que le scénario le plus bas, augmentant la facture énergétique nationale d'environ 175 millions de rands par an.

Cher et inutile

Le rapport montre comment Mbulelo Kibido, responsable de la planification du réseau d'Eskom, a critiqué la puissance d'Inga III comme étant chère et inutile. Ce dernier a déclaré aux auteurs du rapport en août 2018 qu'une ligne de transmission entièrement nouvelle devrait être érigée d'Inga III en passant par la Zambie en Afrique du Sud - une distance de plusieurs milliers de kilomètres pour un coût de 7 millions de rands par kilomètre. Ce montant excluait de nombreuses sous-stations en cours de route, chacune avec deux transformateurs qui coûteraient cher également. « Nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent », a déclaré Mbulelo Kibido aux auteurs.

Il a ajouté que l'Afrique du Sud n'avait pas besoin de plus d'électricité, car les centrales au charbon de Medudi et Kusile ajouteraient 11 GW au réseau national lorsqu'elles seraient prêtes. «Nous voulons vendre de l'électricité, pas l'acheter. Inga n'a aucun sens commercial pour nous. Et il n'y a pas de budget pour cela. » Le rapport suggère que le Mozambique et la Namibie voisins ajouteront plus d'électricité au cours des prochaines années, produisant un excédent régional d'électricité. Malgré ces craintes, appuie le rapport,les autorités sud-africaines ont écrit aux autorités congolaises en décembre 2018, quelques jours avant les élections en RDC, proposant de doubler l'engagement de l'Afrique du Sud,en achetant 5 GW de puissance Inga III. Cependant, rappelle Dailymaverick, dans son dernier IRP définissant les futures sources d'énergie, le 18 octobre 2019, le gouvernement sud-africain est revenu à l'engagement de 2,5 GW, "un signe ... que le gouvernement avait pris en compte toutes les critiques à propos d'Inga". Néanmoins, Cyrille Ramaphosa a réitéré l'engagement de son gouvernement envers Inga III lors du sommet de l'Union africaine de février 2020 à Addis-Abeba, révèle le rapport.