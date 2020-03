Algérie: Covid-19 - Fermeture immédiate des cafés et restaurants et arrêt des transports à Alger

Alger — Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé samedi la fermeture immédiate de tous les cafés et restaurants et l'interdiction des déplacements entre les villes et inter-wilayas via les moyens de transport collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient en application des instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, citoyens et à limiter la propagation du Coronavirus en milieu public, ont précisé les services de la wilaya dans un communiqué.

Les services de la wilaya d'Alger invitent l'ensemble des Algérois à faire preuve de compréhension et au respect de ces mesures dans le souci de préserver la santé publique qui ne saurait être mise en danger.

Il est également demandé des citoyens d'observer rigoureusement les mesures prises, d'autant que la prévention demeure la meilleure solution pour se prémunir, et de rester confinés chez-eux pour pouvoir réduire la propagation du virus et vaincre cette infection dévastatrice.