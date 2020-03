Sénégal: Riposte décentralisee contre Covid-19 - Les élus locaux jouent leur partition

A l'instar de certains maires de commune à Dakar comme Bamba Fall de la Médina et autre Cheikh Guèye de Dieuppeul-Derklé qui ont pris à bras-le-corps la riposte contre le Covid-19, certains de leurs pendants et élus locaux des différentes régions du Sénégal n'ont pas voulu être en reste dans ce « mortal kombat » contre le nouveau coronavirus.

De Saint-Louis au nord à Ziguinchor au Sud, en passant par le centre (Kaolack, Diourbel et autre), les initiatives se multiplient en termes de sensibilisation, de prévention et d'appui aux structures sanitaires locales pour doper la stratégie de résorption de la maladie Covid-19

Les Communes de Saint-Louis et Gandon dévoilent leurs dispositifs

Les élus locaux des communes de Saint-Louis et Gandon ne sont pas du tout en reste dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Des dispositifs de prévention sont mis en place par ces deux communes. Il s'agit entre autres des dispositifs de lavage des mains mis en place dans le cadre des mesures sanitaires et hygiéniques recommandées par le Gouvernement à travers le Ministère de la Santé et de l'Action sociale

«Nous avons mis en place un dispositif de lavage des mains devant tous nos services en plus aussi des gels dont nous disposons. Nous avons également prévu de remettre sous peu des lots de détergents, gels, masques et tout ce qui est utile pour la prévention contre le coronavirus. Nous tenons aussi des réunions régulières dans ce sens", a confié Aïda Mbaye, première adjointe au maire de la commune de Saint-Louis. En plus aussi de l'appui et de la subvention, la commune de Saint-Louis prévoit une opération de saupoudrage dès ce vendredi 20 mars et ce, jusqu'au dimanche 22 mars au niveau de tout le périmètre communal de Saint-Louis.

La première adjointe au maire de Saint-Louis a toutefois fait part des problèmes récurrents relatifs aux déchets et qui prévalent dans la commune de Saint-Louis. "Certes, nous avons fait des efforts dans ce sens mais nous comptons redoubler d'efforts surtout par rapport aux nombreux dépôts sauvages. Notre souhait est de faire de Saint-Louis une ville propre", a soutenu Aïda Mbaye. Elle a cependant invité les populations à plus de vigilance par rapport aux rentrées clandestines de personnes. Cette vigilance concerne surtout les différents points d'entrée notamment au niveau des frontières terrestres et marines. D'où la sensibilisation qui est faite à l'endroit des communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie. "Qu'ils redoublent de vigilance pour prévenir toute tentative de rentrées clandestines", a-t-elle dit.

Des efforts notés également du côté des responsables de la commune de Gandon qui ont dévoilé leur dispositif. Pour Gandon, le maire Khoudja Mbaye a remis le montant symbolique d'un million FCFA au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, en réponse à l'appel du Président. Également, un montant de 2 millions est engagé par la commune, pour l'achat d'alco-gel, de savon liquide, de savon en morceaux, d'eau de javel, de bouilloires, de seaux, de masques, entre autres.

D'autres moyens sont mis pour la sensibilisation et la prévention, en collaboration avec le Sous-préfet de l'Arrondissement de Rao, le médecin de Mpal, les services des postes de santé, les chefs de villages, les jeunes, les enseignants, les relais communautaires, les "bajénu gox", les cases de santé et tous les acteurs potentiels. À en croire toujours le premier adjoint au maire de la commune de Gandon, Kalidou Bâ, les médias sont parmi leurs partenaires pour la collecte d'informations et la diffusion des bonnes pratiques. "La commune de Gandon reste aussi à la disposition du département de Saint-Louis pour aider à vaincre ce fléau, conformément aux recommandations du Chef de l'État", a-t-il précisé.