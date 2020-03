Sénégal: Couverture médiatique du Covid-19 - Le CNRA salue le travail des médias et leur met en garde contre la désinformation

L e Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) salue le travail des médias et les appelle à ne pas servir de «supports de désinformation» en ce qui concerne la lutte contre la propagation du covid-19 au Sénégal. Il l'a fait savoir hier, vendredi 20 mars dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

«A la suite de l'introduction du coronavirus au Sénégal au début du mois de mars 2020, les pouvoirs publics ont pris des mesures fortes pour endiguer la menace d'épidémie qui se profilait à l'horizon, cependant, certains individus s'emploient à saper l'impact de ces mesures en développant dans les médias audiovisuels, des messages de défiance ou de nature à semer le doute sur l'existence même de la maladie ou à enrayer la politique de communication officielle», souligne le communiqué.

La même source d'ajouter, «le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel, saluant le comportement exemplaire des médias qui a jusqu'ici prévalu, les appelle à garder cette sérénité et ce professionnalisme, à refuser de relayer les messages et propos irresponsables et à toujours œuvrer dans cette dynamique salutaire de prévention et de protection des populations contre une catastrophe humaine potentielle».

Selon le Cnra, les différentes mesures par le gouvernement pour enrager la propagation du coronavirus dont la «suspension temporaire des enseignements publics et privés, l'interdiction des attroupements, la fermeture encadrée des frontières, l'arrêt des transports aériens de passagers en provenance et à destination de certains pays atteints par le COVID-19, la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres etc.», sont saluées par l'ensemble de la société sénégalaise qui s'est mobilisée pour les soutenir afin de les rendre effectives.