Sénégal: Lutte contre le désengorgement des prisons et propagation du Covid-19 - L'Asred sollicite une «grâce collective spéciale»

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le covid-19, l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) sollicité auprès du Président de la République, Macky Sall une «grâce collective spéciale» des détenus.

«L'Asred sollicite, pour des raisons humanitaires, une grâce collective spéciale en faveur de 2500 détenus, afin de désengorger les 37 prisons déjà frappées par le phénomène de la surpopulation carcérale», ont fait savoir Ibrahima Sall et Cie à travers un communiqué parvenu à notre rédaction hier, vendredi 20 mars.

Selon eux, cette faveur du Président de la République dans ce domaine «contribuerait grandement à faciliter, à l'Administration pénitentiaire, la prévention du coronavirus mais également, elle serait à mieux de faire efficacement à sa double mission de sécurisation des pensionnaires des établissements pénitentiaires d'abord, et, ensuite, de leur préparation à la réinsertion sociale».

L'Asred suggère également la «limitation immédiate et considérable des mandats de dépôts délivrés par les procureurs et les juges d'instruction», à la «dotation de tous les 37 établissements pénitentiaires d'instruments et de matériels à même de prévenir le covid-2019», «l'équipement du personnel sanitaire des prisons (infirmerie, centre médico-social... ), des surveillants de prison et du personnel administratif», «l'augmentation considérable du budget de l'Administration pénitentiaire pour une bonne prise en charge des détenus, face à la suspension de l'accès dans les prisons et la restriction opérée dans les visites familiales» et «l'aménagement de locaux spéciaux destinés à accueillir les détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt, afin d'éviter tout contact à risque avec les pensionnaires».

Toutefois, l'Asred qui se félicite des mesures préventives prises par la Direction de l'Administration pénitentiaire pour le «bien sanitaire des pensionnaires des établissements pénitentiaires», invite les détenus au respect des consignes sanitaires émises par les pouvoirs publics.