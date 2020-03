Sénégal: Interdiction regroupement dans les lieux cultes - Vendredi mouvementé en banlieue, plusieurs imams interpelés

On a vécu un vendredi mouvementé dans la banlieue dakaroise avec l'interdiction du ministre de l'intérieur sur les regroupements durant la prière du vendredi qui a été bravé par bon nombre d'imams qui ont voulu se sacrifier à la rituelle de cette prière.

Plusieurs imams ont été interpelés suite à la descente de la police qui a usé même de grenades lacrymogènes pour disperser les fidèles qui s'opposaient à leur arrestation. Malgré l'interdiction du ministre de l'intérieur pour mieux freiner la propagation du virus du Covid19, des fidèles ont tenu à sacrifier à la traditionnelle prière du vendredi.

A Pikine Guinaw Rail Nord, dans la mosquée Serigne Mansour Sy, l'adjoint à l'imam qui a bravé l'arrêté du gouverneur a dû son salut grâce aux fidèles qui ont organisé la riposte face aux policiers qui avaient fait irruption dans la mosquée pour le cueillir. Face à cette résistance, les forces de sécurité ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule devant la mosquée. Une intifada entre policiers et populations qui lancent à leur tour des pierres aux fores de l'ordre. Il a été finalement interpellé par les policiers avant d'être relâché plus tard pour avoir avoué qu'il n'était pas au courant de la mesure.

A Yeumbeul Sud, la mosquée dite «Ndawene» n'a pas désempli. Les fidèles ont répondu à l'appel du muezzin pour la prière du vendredi. Selon un fidèle qui a assisté à la prière, l'imam Pape Ndiassé Diop aurait estimé qu'il est impensable que les fidèles se présentent devant la mosquée sans pour autant qu'il ne tienne la prière. C'est dans ce sens que l'imam a décidé de diriger la prière qui dans son sermon a fustigé la décision d'interdire la fréquentation des mosquées.

Après la fin de la prière, les policiers ont fait irruption dans la mosquée, dans un tohu-bohu indescriptible. Les fidèles ont formé un bouclier autour de l'imam avant de l'exfiltrer de la mosquée, avant de offusquer. «On est où là ? On n'a pas le droit de faire notre prière ? C'est injuste ! On est dans quel pays ?», se sont indignés certains fidèles. D'autres ont invité les policiers à faire d'indulgence et à ne pas embarquer l'imam.

En revanche, les plus fanatiques ont fait dans la résistance. «Ils doivent nous emmener tous sinon l'imam ne bougera d'un iota. Nous ferons face !» vocifèrent des fidèles. Finalement, l'imam qui a été exfiltré a été cueilli plus tard par les hommes du commissaire Diouf alias Jack Bauer de Yeumbeul. On nous signale que du coté de Mbao, Pikine CFA, entre autres localités, la police a aussi dispersé la foule qui voulait sacrifier à la prière du vendredi.