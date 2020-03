Ile Maurice: Covid-19 - Avec quatre nouveaux cas, les autorités durcissent le confinement

Quatre nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés hier, sur 148 tests, des Mauriciens qui travaillaient sur des bateaux de croisière. Ce qui porte à 17 le nombre de patienst ayant contracté le coronavirus, sans compter celui qui est décédé. C'est ce que le National Communication Committee sur le Covid-19 a annoncé ce dimanche 22 mars.

De plus, les autorités durcissent les conditions du confinement. Les supermarchés ne seront plus ouverts que de 9 heures à 15 heures, du lundi au vendredi. Fermés les samedis, les dimanches et les jours fériés, comme mercredi prochain.

Le Dr Vasantrao Gujadhur explique que les quatre nouveaux cas travaillaient sur un bateau et avaient été mis en quarantaine dès leur arrivée. Les services sanitaires vont continuee à faire du contact tracing , c'est-à-dire rechercer les personns avec qui ils ont été en contact pendant leur quarantaine afin de pouvoir faire d'autres tests et savoir de quoi il en retourne.

Ces équipes ont déjà fait 213 tests sur des échantillons liés à ces cas. Au total, ces trois-quatre derniers jours 348 tests ont été effectués, incluant les analyses dans les hôpitaux.

Appel à des voyageurs

Par ailleurs, les autorités lancent un appel à ceux qui ont voyagé sur les deux vols où des passagers ont été testés positifs (notamment un Malgache en transit). Ce sont le vol MK 015 arrivé de Paris mardi 17 mars à 7 heures et celui venant de Nairobi, le mercredi 18 mars, KQ 274. Si vous avez voyagé dans ces avions, contactez impérativement les autorités sur le 201 1903.

Quant aux Mauriciens qui rentrent ce week-end, le gouvernement cherche des places dans les centres de quarantaine. D'ailleurs ceux-ci ont attendu et attendent toujours des heures à l'aéroport avant de savoir où ils pourront être casés.

Le pays compte 21 centres (où Mauritius Telecom installe le wifi gratuit !) avec 1 119 passagers à ce stade.

Stations-service ouvertes de 9 heures à 15 heures

Zouberr Joomaye a annoncé que vu que la population ne respectait pas le confinement hier, le gouvernement a décidé de fermer tous les bazars, foires, marchés, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les supermarchés seront donc ouverts de 9 heures à 15 heures du lundi au vendredi. Les boulangeries et les pharmacies restent ouvertes. Comme les stations-service mais, là aussi elles seront ouvertes de 9 heures à 15 heures et au lieu de 140, 70 seulement opéreront, pour fournir carburant et gaz ménager. D'ailleurs, précise Zouberr Joomaye, il n'y a pas de pénurie de gaz ménager. Concernant les boutiques, les autorités travaillent sur celles qui resteront ouvertes ou pas, notamment en fonction de leur emplacement.

Du côté de la police, Krishna Jhugroo remercie la population car elle a répondu favorablemant à son appel, car certaines familles ne se sont pas rendues à l'aéroport pour accueillir les rapatriés. Mais une petite poignée de personnes continue cependant de circuler. Il précise qu'un comité siège actuellement afin que tous les services essentiels délivrent un permis pour un contrôle plus strict de la police.

Il y aura aussi une présence policière permanente aux abords des supermarchés, des boulangeries.

Des hôpitaux convertis

Par ailleurs, le ministère de la Santé a mis un plan en place dans l'hypothèse où le covid-19 progresse. Il en communiquera les détails dans les jours à venir. Mais si l'épidémie progresse trois hôpitaux seront dédiés uniquement au traitement du coronavirus : Mahébourg, Montagne-Longue et l'ENT en partie. Souillac sera converti en centre de réanimation pour les cas très graves.

Le gouvernement a lancé les procédures d'approvisionnement pour avoir plus de matériel de protection pour la population, le personnel de santé ; masques gants, etc. Le ministère de la Santé a prévu un plan de redéploiement de son personnel hospitalier vers ces nouveaux centres de traitement. L'hôpital va arrêter de faire des opérations qui peuvent attendre. Mais tous les patients qui ont des soins urgents vont continuer à être traités.

Des véhicules d'autres ministères seront réquisitionnés et convertis en ambulance.

«Nous allons mettre en place un système de médecins à domicile par réquisition pour éviter que les gens se déplacent», ajoute Zouberr Joomaye.

Au niveau pratique, le nécessaire a été fait pour les salaires et les guichets seront ouverts les 3 et 4 avril pour payer la pension de ceux qui ne la touchent pas par virement bancaire.

Quant à la controverse sur le décès d'un Espagnol dans une clinique à Baie-du-Tombeau, il s'avère que le patient est décédé d'une pneumonie. «Attention aux fake news. Les gens paniquent et surchargent nos systèmes de soin», demande Zouberr Joomaye. D'ailleurs, la hotline 8924 traite entre 8 000 et 10 000 appels.