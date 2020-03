Sénégal: La Journée mondiale de l'eau sous le signe de la lutte contre le Covid-19

Dakar — L'édition 2020 de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce dimanche sous le thème : "L'eau et le changement climatique", est en phase avec la lutte menée à travers le monde contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, a appris l'APS auprès des organisateurs.

"La célébration de la Journée mondiale de l'eau de cette année, survient dans un contexte particulier avec la propagation du Covid-19", rappelle Abdoulaye Sène, le Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau prévu du 22 au 27 mars 2021 à Dakar dans une déclaration dont copie a été remise à l'APS.

"On a l'habitude de dire que l'eau est vitale pour la santé et donc pour la vie, ce qui se passe actuellement avec le Covid-19 l'illustre et confirme parfaitement", souligne M. Sène, ajoutant que "sans eau disponible en qualité et quantité suffisante, il sera impossible de faire face à cette grande menace universelle".

Selon lui, "la riposte passe par des mesures d'hygiène et un changement de comportement". Il s'agit, a-t-il noté, "essentiellement de gestes barrières dont l'un des plus recommandés est de se laver les mains avec du savon".

"Cette situation interpelle tous les acteurs engagés dans la lutte pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment les décideurs qui doivent placer cette question au cœur de l'agenda politique international", le Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau de Dakar.

"Le 9e Forum mondial de l'eau qui aura lieu à Dakar, du 22 au 27 mars 2021, sous le thème de la +Sécurité de l'Eau pour la Paix et le Développement+ permettra de donner des réponses concrètes aux défis de l'eau, avec de grandes innovations comme les échanges multi-acteurs, le Sommet des Chefs d'Etat et des Institutions internationales, l'Initiative Dakar 2021 pour la labellisation de projets innovants", précise M. Sène.

"Le Forum offrira donc une plateforme unique à la communauté mondiale de l'eau (Gouvernements, secteur privé, société civile, universitaires, jeunes, femmes, et toutes autres parties, prenantes) pour dégager les voies et moyens en vue d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030", fait-il savoir.

Par conséquent, il demande l'implication de tout le monde "dans le processus préparatoire" et il donne "rendez-vous dans un an à Dakar, capitale mondiale de l'eau, pour un Forum qui s'annonce d'ores et déjà historique".