Congo-Kinshasa: Coronavirus - En RDC, les musiciens donnent de la voix pour lutter contre l'épidémie

Si l'Europe est actuellement à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'Afrique commence aussi à être touchée. Des cas sont détectés dans plusieurs pays. Les stars de la musique congolaise Fally Ipupa et Koffi Olomidé ont choisi via twitter d'alerter et d'informer sur les bonnes pratiques à avoir pour faire barrage au virus.

C'est un refrain qu'il va falloir se mettre en tête : se laver les mains avec du savon, se tenir à distance, rester à la maison... Le chanteur et musicien Fally Ipupa a pris sa guitare pour marteler le message : « Les bisous stop ! »

Une star de la rumba congolaise Koffi Olomide apporte également sa contribution. « Terroriste sans cœur qui prend des vies ! Il se nomme coronavirus. Je le nomme, en bon Congolais, 'collonavirus'. Il sévit partout ! La planète est effarée... Si nous ne changeons pas de comportement, mes compatriotes, mes chers frères et sœurs, qu'adviendra-t-il de mon pays, de notre pays ? »

Pour lutter contre la maladie, en RDC tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit sont suspendus. Les cultes et les cérémonies interdits ; les écoles et les universités sont fermées tout comme devraient l'être les discothèques, les bars et les restaurants.