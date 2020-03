Ile Maurice: Maurice compte à ce jour 18 cas de Covid-19 confirmés

communiqué de presse

GIS - 22 mars 2020 : 18 cas confirmés de Covid-19, un décès lié au Covid-19 et 1 119 passagers admis dans les 21 centres de quarantaine. C'est le bilan officiel communiqué ce dimanche 22 mars par le Comité national de communication sur le Covid-19 lors d'un point de presse au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Le Dr Zouberr Joomaye a indiqué que le nombre de cas positifs de Covid-19 continue d'augmenter et a réitéré l'appel pour un respect strict des dispositions de confinement, d'hygiène personnelle et de distanciation sociale, de même que d'éviter les grands rassemblements et les foules afin de lutter contre la propagation du virus. Il a annoncé que depuis hier les foires sont fermées et que les supermarchés et les hypermarchés seront dorénavant ouverts de 9h à 15 h du lundi au vendredi. Les stations-service et les pharmacies resteront ouvertes tous les jours.

Il a souligné que le gouvernement a élaboré un plan comprenant un éventail de mesures visant à faire face à la propagation du coronavirus. Le plan comprend l'aménagement de trois hôpitaux dédiés uniquement au traitement du Covid-19 à savoir les hôpitaux de Mahebourg, de Montagne Longue et ENT. Quant à l'hôpital de Souillac, il sera converti en un centre de réanimation et traitera les cas extrêmement graves.

Dr Joomaye a ajouté que le ministère a également réquisitionné plusieurs véhicules qui seront transformés en ambulances pour fournir des services aux hôpitaux traitant les cas de Covid-19. De plus, un système de médecin à domicile sera mis en place.

Quant au directeur des services de santé du ministère de la Santé et du Bien-être, Dr V. Gujadhur, il a souligné que la recherche des contacts se fait en permanence. En raison des cas positifs sur le vol d'Air Mauritius MK O15 qui est arrivé à Maurice le 17 mars, et sur le vol de Kenya Airways KQ 274 qui a atterri le 18 mars, il a demandé aux passagers de contacter le ministère sur le numéro de téléphone ci-après : 201 1903.

Il est à noter que le ministère de la Santé et du Bien-être a mis en place une hotline pour le Covid-19 notamment le 8924.