Togo: Les consignes du CONAPP aux hommes de médias

Par un communiqué, le CONAPP vient ajouter aux mesures du gouvernement togolais dans le cadre de la prévention contre le Coronavirus, d'autres consignes qui peuvent aider les hommes de médias à éviter l'infection au Covid-19... Lisez !

Le monde entier fait face depuis un certain moment, à un important défi sanitaire lié à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).Notre pays le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Selon le gouvernement, on dénombre plusieurs cas de personnes infectées et d'autres placées en observation.

Afin de lutter contre le mal et prémunir les populations, les autorités gouvernementales ont pris une série de mesures.Le Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP), invite à cet effet, les promoteurs des sociétés de presse et les professionnels des médias à la stricte observation des mesures édictées par le gouvernement, afin d'éviter d'être contaminés et de contaminer d'autres personnes.

En plus de ces mesures, le CONAPP invite les patrons de presse et les employés à :

Désinfecter régulièrement leurs matériels et leurs lieux de travail (micros, ordinateurs, caméras, bureaux, studios...),

Utiliser des perches ou respecter les distances de sécurité pour la réalisation des interviews,

Installer au sein de leurs rédactions, des dispositifs de lavage des mains ou mettre à la disposition de leurs rédactions, des liquides hydro alcooliques.

Le CONAPP invite par ailleurs, les journaux écrits à prendre les mesures nécessaires afin que la production et la distribution des journaux (papier physique) soient faites dans le respect des mesures de prévention.S'agissant des medias audiovisuels, privilégier les interviews par téléphone et si possible réaliser les émissions débats à travers le même canal téléphonique. A défaut, garder une distance entre personnes (1m) comme sauter des chaises entre personnes pendant les émissions à plusieurs intervenants, lavage des mains avec eau et savon avant l'entrée en studio, usage de gel hydro alcoolique pendant les émissions.

Pour finir, le CONAPP invite le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec les médias afin que les messages de prévention, atteignent le plus de Togolais.

Fait à Lomé, le 21 mars 2020

Le Président

Arimiyao Tchagnao