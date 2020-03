Tunisie: Le sport impacté par la pandémie du coronavirus - Les sportifs donnent l'exemple

Les célébrités sportives ont un fort impact sur les gens ou les fans qui suivent leurs messages à la lettre et leur confinement de façon stricte pour ne pas être contaminés par le Covid-19.

La propagation à l'échelle mondiale du Covid-19, ces derniers temps, a conduit à l'arrêt de la majorité des compétitions sportives. Hormis quelques pays où se produisent encore des matchs à huis clos comme en Turquie encore ce week-end, en Russie ou au Brésil, le téléspectateur n'a plus un match à se mettre sous la dent. Mais les plus touchés et les plus affectés, n'en déplaise à personne, ce sont les sportifs de haut niveau qui doivent déchausser leurs crampons et les arbitres ranger leurs sifflets pour de longues semaines. La sinistrose a durement frappé le monde du sport professionnel qui ne peut trouver aucune alternative pour continuer son activité. Pire encore, des sportifs sont frappés de plein fouet par la maladie de coronavirus.

Thomas Kahlenberg, ancien international danois, Blaise Matuidi de l'équipe de France de football, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta ou encore les basketteurs Rudy Gobert et Kevin Durant qui jouent à la NBA ont été contrôlés positifs au Covid-19, ces deniers jours, avec les conséquences qu'on connaît. Alors, des messages de soutien et d'appel à la raison se font entendre depuis lors aux quatre coins du globe pour inviter la population à rester confinée chez elle le temps que la pandémie baisse d'intensité.

Carton rouge au coronavirus

Les hashtags #stayathome #chidddarek et #restezchezvous circulent sur les réseaux sociaux en plusieurs langues. Des clips vocaux et vidéos sont diffusés à grande échelle pour sensibiliser les gens insouciants des dangers de la maladie du SARS-Cov-2 afin qu'elles restent confinées chez elles le maximum possible. Les professionnels de l'Olympique de Marseille ont formulé des messages d'avertissement sous le slogan : «la santé est une priorité». Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr ou Seifeddine Khaoui ont appelé à ce que l'on reste confinés à la maison pour freiner cette pandémie.

Basile Boli, figure emblématique du club, en profite pour nous envoyer «la bise» de loin et à bonne distance comme pour témoigner des bons gestes à avoir. Dans un élan de solidarité, certains joueurs professionnels étrangers ou tunisiens ont montré la voie en apportant des donations à leurs compatriotes. La star Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou encore Fakhreddine Ben Youssef, ont donné des montants plus ou moins importants dans la lutte contre le coronavirus dans leurs pays respectifs. Autre fait insolite, certains sportifs connus pour être compétiteurs ont innové avec des challenges pour se défier à distance par des numéros de jonglage avec du papier toilette.

D'autres vidéos hilarantes ont circulé montrant des joueurs en Italie, pays gravement touché par l'épidémie du SARS-Cov-2, en train de s'échanger des coups de balle au moyen de raquettes de tennis... depuis leurs fenêtres devenant le Windows tennis. Le coronavirus aura donné du fil à retordre à tous les sportifs qui devront patienter avant de rejouer. James Rodriguez, joueur Colombien du Bayern Munich, s'entraîne chez lui en jonglant à longueur de journée. Bon courage amis sportifs.