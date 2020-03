Tunisie: Dr Halim Jebali (Directeur général de l'ANAD) - «Plus tôt le confinement adopté, mieux c'est»

interview

Aux yeux de notre scientifique, l'isolement, chacun chez soi, est la meilleure attitude à adopter et pas seulement pour les sportifs.

Le confinement ralentira l'épidémie avant de l'éradiquer au bout de 14 jours.

Quelle attitude doit adopter un sportif professionnel aux entraînements, notamment dans les sports collectifs ? Peut-on respecter une distance de sécurité pour éviter d'être contaminé alors qu'on est sous le feu de l'action ?

L'attitude à avoir est celle qui vaut pour tous les citoyens et qui consiste à éviter le plus possible le contact entre les humains, vu que c'est la seule manière avec laquelle se propage le virus. A mon humble avis, ce qui serait le plus sage et qui doit être absolument appliqué si l'on veut endiguer le phénomène dans les milieux sportifs, c'est d'arrêter toute compétition et tout entraînement collectif, ce que, d'ailleurs, ont fini par appliquer toutes nos fédérations sportives au début de la semaine dernière.

Cependant, un maintien de la forme physique par un entraînement personnel, sans aucun contact physique avec les autres, est tout à fait possible bien évidemment.

Il ne faut pas oublier que le milieu sportif n'est pas séparé de la société et que des sportifs non disciplinés peuvent contaminer des gens dont certains sont plus fragiles que d'autres, ce qui serait inacceptable. Par ailleurs, les sportifs professionnels, et les stars du football en particulier, ont un rôle important à jouer dans la prévention, comme l'a si bien fait Malek Jaziri.

Y -a-t-il une hygiène de vie bien particulière qu'un sportif doit adopter contre le corona ?

Pour les sportifs, comme pour tous les citoyens, les mesures de prévention en termes d'hygiène corporelle, c'est en premier lieu l'hygiène des mains tout en évitant le contact. Ne pas oublier que si les sportifs sont de jeunes personnes qui peuvent paraître relativement moins concernés par des atteintes sévères, ils peuvent néanmoins véhiculer le virus et le transmettre à des personnes plus fragiles.

Ce que je conseille aux sportifs de haut niveau, c'est d'éviter tout contact physique. On doit considérer que tout un chacun est potentiellement contagieux et que chaque personne contactée est susceptible de nous filer le microbe. C'est tout simple !

Evidemment, il faut se laver les mains régulièrement et plusieurs fois par jour sans tomber dans la paranoïa, bien sûr.

Tous les championnats de football au monde ont été mis aussitôt à l'arrêt sauf le nôtre. Maintenir le tour des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie a-t-il été, selon vous, une sage décision ?

Il n'est jamais tard de se rattraper et d'arrêter tout type de compétitions et d'entraînement dans le football et dans tous les autres sports. Cette décision a fini par être prise le lundi 16 mars. Concernant les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie et comme notre pays est en phase 2, maintenir ce tour de la compétition ne posait pas problème, même si l'annuler aurait été une sage décision en matière de prévention.

Et le maintien et la tenue de l'assemblée élective de la FTF. Qu'en pensez-vous ?

Pas de commentaire à ce sujet. Il est cependant conseillé d'éviter les attroupements et les concentrations importantes de personnes dans des endroits fermés et autres, à moins que des moyens de prévention adaptés aient été pris.

Y a-t-il des mesures particulières contre la contamination ?

Il y a surtout l'hygiène des mains (lavage régulier à l'eau, au savon ou au gel hydro alcoolique), hygiène du lieu de vie, port du masque dans certaines circonstances en présence d'une personne porteuse du virus, établissement d'une zone de sécurité d'au moins un mètre avec les personnes notamment celles qui toussent ou éternuent et usage unique des vêtements et matériel sportifs (ne pas partager le même matériel et ustensile sportifs avec une autre personne).

Une pratique sportive en plein air, est-ce encore possible ?

Une pratique en plein air n'est pas interdite mais il faut que cette pratique soit en individuel et ne provoque pas de contact suspect avec d'autres personnes ou athlètes. L'activité sportive de maintien de forme est indiquée si elle se fait dans de bonnes conditions

Quels sont les effets de la trêve forcée sur les performances des sportifs ?

Les effets de la trêve sont bien évidemment inévitables notamment chez les sportifs de haut niveau quoiqu'un entraînement de maintien de forme, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ne saurait remplacer un entraînement adapté et personnalisé notamment dans les sports individuels. Pour les sports collectifs également, une trêve prolongée, si elle ne s'accompagne pas de maintien de la forme (exercices de renforcement musculaire et d'assouplissement), aura certainement des effets négatifs sur la performance sportive.