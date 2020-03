Sénégal: Covid-19 - Un lot de produits remis au comité régional de lutte de Diourbel

Diourbel — Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, a remis samedi un lot de produits de lavage des mains et de nettoiement et une enveloppe d'un million au Comité régional de lutte contre les épidémies de Diourbel.

Le don est composé de 4200 bouteilles d'eau de javel, 3300 bouteilles de Madar, 6060 gels hydro-alcoolique, 2500 gants, 2500 masques et d'une quantité très importante de savon, a précisé le directeur de l'emploi, Modou Fall.Il s'exprimait au cours d'une cérémonie de remise des produits au comité de lutte contre les épidémies de la région de Diourbel. Selon lui, le ministre a également une enveloppe d'un million de francs Cfa aux deux familles confinées à Touba pour les aider à faire face à la dépense quotidienne.La seule manière de se prémunir contre cette pandémie, c'est de respecter "les mesures préventives", a conseillé M. Fall.

Le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye a salué ce geste de haute portée citoyenne du ministre de l'emploi. "Aujourd'hui, la région traverse une crise sanitaire comme partout dans le monde, mais l'épicentre se trouve malheureusement à Touba où d'ailleurs un hôpital a été mis en place pour soigner les malades atteints du coronavirus", a-t-il fait savoir.

"Ce geste va juste dans le sens de la prévention de cette pandémie qui se répand très rapidement et les populations n'ont pas toujours les moyens de se doter de ces produits", a dit le gouverneur Mbaye, par ailleurs président du comité régional de lutte contre les épidémies.Il a par ailleurs invité tous les mécènes à appuyer le comité pour endiguer le mal au niveau de Touba, pour éviter sa propagation au reste de la population.

"Notre objectif, c'est de tout faire pour l'endiguer et pour le contenir à l'étape où il est et en guérissant les uns et en confinant les autres. Avec cette stratégie, nous allons nous débarrasser de ce virus. Nous sommes bien partis pour remporter la bataille", a assuré Gorgui Mbaye.