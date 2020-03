Angola: Le tirage au sort pour des terrains a lieu mardi

Luanda — Les premiers bénéficiaires des terrains infrastructurels dans la ville-dortoir de Kilamba, à Luanda, seront connus mardi 24 (à partir de 10 heures) lors d'un tirage au sort qui sera transmis par la Télévision Publique d'Angola (TPA), a appris samedi l'Angop.

Le tirage au sort comptera sur la participation de 54.986 candidats qui ont déposé une demande, du 10 décembre 2019 au 10 janvier de cette année, pour l'acquisition d'une parcelle de terrain infrastructurel (espace avec rues, drainage, points de connexion d'eau potable, d'électricité et d'internet).

Selon l'administrateur de l'Entreprise gestionnaire de terrains infracturels (EGTI), Kilson Gouveia, pour ce nombre de candidats, 560 lots sont disponibles pour les citoyens qui se sont inscrits, en personne et / ou via internet, pour l'acquisition de portions de terre à Kilamba.

Le tirage au sort se fera via une plateforme informatique qui choisira au hasard le code du candidat, en tenant compte de la spécificité de la typologie du terrain tiré au sort, à l'exemple de ce qui a été fait pour l'acquisition de résidences à Zango 5, réalisé le 20 février dernier. Selon la source, les demandeurs de terres sont divisés en six types, 41.265 citoyens se disputant des terrains pour la construction de maisons unifamiliales (villas), 6.628 pour les logements multifamiliaux (bâtiments jusqu'à 5 étages) et 925 pour construction d'infrastructures culturelles / loisirs.

Dans le secteur du commerce, 5.251 candidats se disputent des terrains infrastructurels, tandis que dans l'enseignement et la santé, 566 et 351 sont les nombres respectifs des participants au tirage au sort.

Selon le nombre de lots disponibles (560), seuls 468 lots sont affectés à la typologie pour la construction de maisons unifamiliales, 61 maisons multifamiliales, sept pour l'éducation, cinq pour la santé, huit pour le commerce et 11 pour la culture / loisirs, qui seront tirées au sort de façon individuelle.

La vente de terrains est ouverte aux particuliers et aux groupes, nationaux et étrangers, qui ont la capacité d'acquérir des infrastructures et des terrains à bâtir.