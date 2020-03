Ile Maurice: Covid-19 Le gouvernement décrète un couvre-feu sanitaire dès 20 heures demain

communiqué de presse

GIS - 22 mars 2020 : Le gouvernement durcit les mesures pour éviter la propagation du Covid-19 et annonce un couvre-feu sanitaire à partir du 23 mars à 20 heures jusqu'au 2 avril 2020 à 20 heures. Seuls ceux qui possèdent le permis émis par le commissaire de police ou ayant des raisons valables et conformes au Public Health Act seront autorisés à se déplacer. Les contrevenants seront sanctionnés.

Le renforcement des mesures de confinement fait suite à un deuxième décès lié au coronavirus et à l'augmentation du nombre de cas positifs de Covid-19 avec 24 cas confirmés. Lors d'un point de presse au bâtiment du Trésor en début de soirée, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a affirmé que la situation actuelle est semblable à une guerre contre un ennemi invisible. Il exhorte ainsi la population à agir avec discipline et responsabilité, à suivre les directives et instructions des autorités et à respecter les normes d'hygiène.

« Les deux principales priorités sont de réduire au strict minimum les contacts humains, et de s'assurer d'avoir suffisamment de lits, d'équipements médicaux nécessaires de même que de places pour mettre les personnes en quatorzaine », a souligné M. Jugnauth. Il a toutefois déploré que certains citoyens ne tiennent pas compte des consignes de confinement, mettant en danger non seulement leur santé et celle de leur famille, mais aussi la santé de toute la population.

Le chef du gouvernement a aussi détaillé les dispositions plus strictes qui vont être mises en œuvre notamment :

La fermeture des marchés.

L'arrêt des services du métro.

La mise en place d'un système par ordre alphabétique pour les achats dans les supermarchés. Ceux-ci seront ouverts de 9 heures à 15 heures du lundi au vendredi.

L'accès au supermarché sera réservé aux personnes âgées et handicapées, non accompagnées, de 9 heures à 10 heures le 23 mars.

D'autres mesures qui seront implémentées pour faire face au Covid-19 sont, entre autres :

La livraison, dès demain, de 3 000 kits de tests, suivi de 10 000 autres au cours de la semaine.

L'aide de la Chine a été sollicitée pour l'achat de matériel médical qui sera acheminé vers Maurice par un vol spécial dès que la commande sera prête.

Des discussions avec une compagnie pour des tests supplémentaires et avec les cliniques privées pour des lits additionnels en cas de besoin.

Le déboursement de Rs 2 milliards pour les entreprises dans le cadre du Wage Assistance Scheme afin de protéger l'emploi ;

Le rappel en renfort du personnel médical à la retraite.

Le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux effectifs de la police et de la santé pour leurs efforts en ces temps difficiles. Il a aussi remercié l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'île Maurice pour avoir fourni des chambres aux ressortissants et résidents mauriciens qui ont été rapatriés ces derniers jours et mis en quatorzaine. A ce jour, 1 313 personnes se trouvent dans les centres de quarantaine, alors que 864 sont rentrées chez elles.