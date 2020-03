Togo: Les priorités sont ailleurs

Avec l'actualité tournant essentiellement autour du coronavirus, on en avait oublié la politique. Les femmes de la 'Dynamique Kpodzro' se rappellent au bon souvenir des togolais qui ont d'autres préoccupations actuellement.

'Oui, nous sommes convaincues que le Docteur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO a gagné les élections présidentielles du 22 février 2020 et trouvons normal qu'il défende les suffrages que nous avons portés sur lui. C'est pourquoi, nous ne comprenons pas l'acharnement dont il fait l'objet de la part d'institutions de la République que vous instrumentalisez. En touchant au Docteur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO, vous touchez également à l'immense majorité des femmes togolaises et à coup sûr, des togolais aussi. Rien, pas même la plus féroce des répressions n'a réussi à venir définitivement à bout d'un peuple décidé à prendre son destin en main. Nous finirons par nous soulever pour réaliser notre désir profond d'alternance. Si cette alternance se réalisait sans vous, vous entreriez forcément dans l'histoire par la petite porte et finiriez par rendre compte devant les tribunaux de Dieu et des hommes', peut-on lire dans cette lettre ouverte.

Agbéyomé Kodjo a obtenu 19,46% des voix. La présidentielle a été remportée par Faure Gnassingbé avec 70,78 des suffrages.

Le scrutin a été validé par les observateurs de l'Union africaine et de la Cédéao. Il a été jugé libre et transparent avec quelques imperfections. Des dysfonctionnements qui ne peuvent expliquer l'écart des voix entre le premier et le second.

Cette sortie des militantes favorables au leader du MPDD risque de trouver un faible écho auprès de la population.

Les Togolais ont tourné la page de la présidentielle et leur priorité est désormais ailleurs.