Afrique: La CAF invite tous ses employés au travail à distance

Le coronavirus n'a pas suspendu que le football, même le travail au sein de l'administration de la CAF qui se fait désormais par télétravail. Le président Ahmad Ahmad a déclaré samedi que tous les employés de la CAF ont été obligés de travailler à distance depuis le 19 mars 2020, tout en espérant que l'Afrique et le monde entier parviendront à surmonter cette dure épreuve le plus rapidement possible. Il a, par ailleurs, ajouté qu'il est profondément touché par l'impact provoqué par le coronavirus et a appelé tous ses collaborateurs en Egypte à se mettre au télétravail.

«C'est dommage pour le sport et pour tous les fans du football africain. Mais nous sommes obligés de faire des choix. Le nôtre est clairement celui de l'intégrité physique de tout le monde : joueurs, dirigeants et supporters. De notre côté, nous avons permis à tous les employés de la CAF de travailler à distance. J'espère que l'Afrique et le monde entier parviendront à surmonter cette dure épreuve le plus rapidement possible. C'est un combat historique», dixit Ahmad Ahmad.