Soudan: Hamdouk - La confiance du public dans les médias nationaux doit être restaurée

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a rencontré ce Dimanche à son bureau le Directeur Général de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Mohammed Abd Al-Hameed, qui lui a présenté un Rapport sur la Situation à l'Agence de Presse et son Pivot Rôle dans le Système Médiatique National et les Efforts Déployés pour le Développer en termes de Ressources Humaines et Technologiques et pour Etendre et Diversifier ses Services de Presse Multimédia.

Le Premier ministre a souligné au cours de la réunion le Rôle Vital des Médias dans l'Accomplissement des Tâches de la Période de Transition et la nécessité de soutenir et de renforcer le Rôle de SUNA dans la Politique Nationale des Médias et de lui donner la Préoccupation qu'elle mérite, car c'est la Plus Grande et la Source d'Information la Plus Importante pour les Médias Soudanais.

Le Dr Hamdouk a souligné l'importance de Restaurer la Confiance du Public dans les Médias Nationaux en renforçant son Indépendance, son Professionnalisme et sa Crédibilité et en lui permettant de Remplir son Rôle en Fournissant Toutes les Ressources Nécessaires à son Développement et en Faisant Face aux Grandes Avancées Technologiques dont témoignent les Médias Mondiaux.

La réunion a également abordé la Situation des Médias Soudanais en Général et le Rôle qui leur a été Confié pour Contribuer à Instaurer la Paix et la Stabilité et à mettre en Evidence la Diversité et son Expression en plus de soutenir les Efforts de Reconstruction des Institutions et de l'Economie Nationales et le soutien au Processus de Transition Démocratique.