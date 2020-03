Soudan: Le Porte-parole du Conseil Souverain dément l'éruption de différends entre Hemaidti et Wala

Khartoum — - Le Porte-parole du Conseil Souverain, Mohamed Al-Faki Sulaiman, a démenti toute Différence entre le Premier Vice-président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo et la Ministre de la Jeunesse et des Sport, Wala Al-Boushi.

Le membre du Conseil Souverain a affirmé qu'aucune Différence ne s'était produite, affirmant que ce Rapport était faux.

La Ministre de la Jeunesse et des Sports a tweeté - comme Faysal Mohamed Saleh a expliqué que ce qui a été rapporté était sans fondement, la Guerre des Rumeurs va augmenter, mais prenons-en soin, Réunissons-nous pour faire face aux Crises auxquelles le pays est confronté.

Le Porte-parole du Gouvernement de Transition et Ministre de l'Information et de la Culture, Faial Mohamed Saleh, avait publié Samedi un communiqué rejetant le Prétendu Rapport sur la Différence rapporté par Certains Sites Web comme étant Faux et Fabriqué, soulignant que la dernière réunion conjointe entre les deux conseils de la Souveraineté et des Ministres et les Forces de Liberté du Changement (FLC) était la réunion Extraordinaire qui s'est tenue après l'Echec de la Tentative d'Assassinat qui visait le Premier ministre.

Le Ministre a regretté la Diffusion de Faux Rapports de Certains Sites Web et Journalistes Electroniques pour Empoisonner le Climat à un moment où toutes les Institutions de l'Etat ont été dirigées vers un Seul Objectif, la Lutte contre le Coronavirus et la Prévention et la Protection de notre Pays et de la Population contre cette Pandémie.