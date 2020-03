Congo-Kinshasa: Coronavirus - La Lisped appelle les sportifs à la protection

Fidèle à sa mission d'accompagner les sports et les sportifs congolais, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme (LISPED), a adressé un message de réconfort à ces derniers contre la pandémie de coronavirus qui paralyse l'humanité toute entière. Dans son message, le président de cette structure, Me Alain Makengo Kikandu Baggio, appelle les sportifs à se protéger strictement durant cette période, en respectant les règles d'hygiène.

La LISPED dit compatir sincèrement de tout cœur avec tous les sportifs atteints par ce virus très impolie, et implore la miséricorde de Dieu pour leur guérison et prompt rétablissement. La Ligue sportive pour la promotion et défense des droits de l'homme présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles ayant perdu leurs membres dans cette épidémie mondiale.

Me Alain Makengo, considéré comme l'avocat des sportifs, réitère le message des organisations sanitaires de se laver régulièrement les mains avec les solutions hydro-alcoolisées, en particulier avant de manger et après avoir été en contact avec d'autres personnes, d'éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. C'est ainsi que vous empêcherez l'accès du virus à votre corps ; lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez à l'aide d'un mouchoir jetable dont vous vous débarrasserez dans la poubelle la plus proche ; d'éviter tout contact étroit (moins d'un mètre) avec une personne présentant des symptômes semblables à ceux de la grippe (toux, fièvre, etc.) ; de rester chez vous si vous vous sentez indisposé, si vous êtes fiévreux ou si vous avez des difficultés respiratoires.

En outre, la LISPED conseille les sportifs de rester carrément à la maison, il n'y a rien avoir dehors. La pandémie passera, et tout reprendra normalement, conclut-elle.