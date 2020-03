Congo-Kinshasa: Coronavirus - Béatrice Lomeya invite les congolais au respect des mesures hygiéniques

La pandémie de Covid-19 qui fait rage à travers le monde, également en République Démocratique du Congo, ne laisse personne sans inquiétude. Dans le cadre de la sensibilisation à l'adoption des règles d'hygiène pour se prémunir contre cette maladie, la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant s'est adressée aux citoyens congolais, en invitant particulièrement les mères à sauver et protéger des vies dont elles connaissent la valeur, et à tous les citoyens de respecter les mesures édictées par le chef de l'Etat ainsi que les experts en santé publique.

"La maman donne la vie. Elle doit être la première personne à la protéger. Et ce, en suivant scrupuleusement toutes les mesures qui ont été édictées par le Chef de l'Etat concernant les situations sanitaires, l'hygiène, les mesures de confinement, la limitation de grandes rencontres, et même la fermeture des écoles", a-t-elle fait savoir avant d'ajouter qu'il faut respecter les normes d'hygiènes, tout en utilisant des solutions hydro-alcooliques.

"Les mesures sont simples, il est juste question de les intégrer dans nos habitudes. Il faut éviter des accolades et, mettre des sceaux d'eau à l'entrée de nos maisons, bureaux et autres endroits où nous nous trouvons, avec des savons à côté pour le lavage des mains. Mais aussi se munir des désinfectants", a souligné Béatrice Lomeya.

Par ailleurs, concernant la fermeture des églises, la ministre du Genre a demandé aux congolais de fortifier leur foi par des prières dans les maisons et en suivant des cultes en ligne. "Hier, j'ai suivi un pasteur en train de prêcher en ligne avec plus de 20.000 personnes connectées. Nous pouvons prendre ces habitudes tout en étant à la maison, c'est possible".

Il sied de noter que la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant a insisté sur le fait que la population congolaise doit se laver les mains à longueur de journées, se saluer qu'avec les coudes et n'éternuer que dans le creux du bras pour épargner des vies du Covid-19 et éviter le pire en République démocratique du Congo. Cela permettra, sans doute, de reprendre le mode de vie habituel après les 4 semaines de suspension d'activités décidées par le Président de la République, Félix Tshisekedi.