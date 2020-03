Congo-Kinshasa: Depuis l'installation de Daudet Laya Sinsu - La SCTP retrouve son second souffle

Longtemps secouée par des crises internes et revendications de ses agents, la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP), ex ONATRA, retrouve peu à peu son second souffle. La paix sociale y règne. Le travail semble s'accélérer à un rythme encourageant.

La tristesse se dissipe tant bien que mal et laisse la place à la lueur d'espoir. Oui, d'après des témoignages, ce changement est intervenu depuis la nomination du nouveau Comité de gestion, régenté des mains de Maître par Daudet Laya Sinsu. Ce dernier, considéré comme l'homme providentiel, œuvre dans le but de redorer l'image de cette entreprise publique qui faisait autrefois, la fierté de la Nation congolaise notamment, grâce à ses recettes qui renflouaient les caisses de l'Etat.

En effet, les efforts consentis par le nouveau comité de la SCTP commencent à produire leurs fruits, même si tout est loin d'être parfait. Néanmoins, d'après une observation faite depuis le début de ce mois de mars, les agents et cadres de cette société qui ont tant souffert à cause de leurs arriérés, portent mains fortes au Directeur général. Celui-ci a fait toute sa carrière au sein de la SCTP, renseigne-t-on. "Avec les moyens de bord, le DG Daudet Laya fait l'impossible pour soulager la souffrance des travailleurs", dixit un agent de la SCPT. Cette intervention corrobore avec les autres témoignages recueillis auprès de quelques agents et cadres de la SCTP.

Depuis sa nomination à la tête de la SCTP, ex ONATRA, Daudet Laya Sinsu a fait de la paix sociale son cheval de bataille afin d'améliorer le vécu quotidien de ceux qui offrent de leur temps et de leur énergie, pour maintenir la SCTP. Certains agents, soutient l'équipe dirigeante, attendent encore leur gratification, actuellement bloquée par une banque de la place. Toutefois, la majorité de travailleurs de la SCTP a touché le salaire mensuel. De quoi saluer les efforts du nouveau Directeur général. L'Etat congolais, pour sa part, compte énormément sur les activités de la SCTP. A cette allure, il y a lieu de s'attendre à un bon résultat dans l'avenir.