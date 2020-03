Congo-Kinshasa: Lutte contre le Coronavirus - L'IDPE/asbl propose une campagne populaire de sensibilisation sur le danger de la consommation de la viande de gibier

document

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID 19), conformément aux mesures préventives telles que lancées par le Chef de l'Etat Felix Tshisekedi, l'Innovation pour le développement et la protection de l'environnement (IDPE) basée dans la ville de Goma lance un appel au Gouverneur de la province du Nord-Kivu sur le renforcement des précautions contre la propagation de cette maladie en y apportant sa contribution suite aux faits observés.

Outre les mesures liées au lavage des mains, ainsi qu'à la suspension de différentes activités, étant donné que la source de ce virus serait d'origine animale depuis la Chine, l'IDPE interpelle les autorités quant à la consommation des viandes de brousse dans cette région du pays qui doit être revue. Chauve-Souris, serpent, oiseaux sauvages, pourraient faire surgir davantage la propagation de la pandémie, d'où la nécessité d'une sensibilisation auprès de la population qui doit avoir conscience du danger qu'elle court en continuant sur cette lancée. Mais aussi elle déplore la désinformation ainsi que la désintoxication qui fait rage au sein de la population. Face à ces défis, les détails ainsi que quelques recommandations sont données dans la lettre qui suit.

Goma, le 21 mars 2020

Objet : Notre contribution à la lutte contre la Pandémie du Corona Virus 19.

Excellence Monsieur le Gouverneur,

Nous avons l'insigne honneur de nous adresser à votre haute autorité pour vous faire part de nos préoccupations relatives à l'objet ci-haut émargé.

De prime abord, Excellence Monsieur le Gouverneur, nous tenons à féliciter les efforts entrepris par notre gouvernement pour la lutte déjà engagée contre l'épidémie de la fièvre à Virus Ebola dont la tendance évolue vers une éradication certaine. Malheureusement et comme vous le savez, Excellence Monsieur le Gouverneur, une autre épidémie plus meurtrière est en train d'affecter toutes les régions du monde à savoir le Corona Virus 19 à partir de la Chine et qui se répand comme une trainée de poudre à travers les 5 continents tout en terrorisant même les grandes puissances. En ce qui nous concerne et en dehors des mesures déjà prises tel que le contrôle de l'hygiène dans les différents points d'entrée et aux frontières, la suspension des activités scolaires et académiques, nous pensons que beaucoup reste à faire.

En effet, les résultats de plusieurs chercheurs affirment que le réservoir principal de ces virus (Grippe aviaire, Ebola et COVID 19) serait d'origine animale (Chauve-souris, singe, Pangolin, serpent, etc.).

Excellence Monsieur le Gouverneur, notre crainte est que au-delà des mesures déjà prises dans la lutte contre COVID 19 dans notre province du Nord Kivu, il faut noter la désinformation et l'intoxication de la population, menées par certains hommes politiques en mal de positionnement qui prêchent un mauvais évangile selon lequel « le COVID 19 serait non virulent sous le climat inter tropical ».

En plus, nous sommes en train d'observer le trafic illicite et la consommation de viande issue du Parc National de Virunga et d'autres réserves apparentées.

Excellence Monsieur le Gouverneur, il s'observe le long des artères tant urbaines que rurales, l'étalage des viandes d'origine douteuse n'ayant subi aucun suivi vétérinaire avec une crainte que cela facilite la propagation de cette pandémie, le mode de conservation de ces vivres est particulier, la viande ne rassure pas.

En outre, les attroupements fréquents des femmes, hommes et enfants devant les bornes fontaines et à la plage à la recherche de l'eau pourraient aussi faciliter la propagation de ce virus COVID 19.

Il s'avère aussi que les belligérants toutes tendances confondues au front, dans et autour du Parc National de Virunga restent sous informé sur le danger de cette pandémie pendant que ces derniers n'hésitent pas à se livrer au trafic et à la consommation de viande de brousse issue du PNVI.

Une autre crainte, Excellence Monsieur le Gouverneur, est due au pouvoir de tous les virus à effectuer des mutations génétiques, ce qui n'exclut pas que localement d'autres réservoirs du virus pourraient surgir dans notre Province à travers d'autres animaux consommés régulièrement par la population à savoir les rongeurs comme les rats ordinaire, Pangolin, Aulacode, rat de Gambie ainsi que les chauves-souris, Serpents, les oiseaux sauvages, etc...

Les pays de l'Afrique noire étant majoritairement sous-développés et sans équipement sanitaire approprié de riposte contre COVID 19, risqueraient de connaitre une catastrophe humanitaire jamais vue dans l'histoire si rien n'est fait.

Au vu de ce qui précède et dans le but de renforcer les mesures existantes relatives à la riposte contre cette pandémie des dispositions rigoureuses devraient être prises pour accompagner efficacement cette lutte.

C'est dans ce cadre que nous formulons ces quelques recommandations :

Mener une campagne populaire de sensibilisation sur le danger de la consommation de la viande de gibier ;

Supprimer de manière effective de tous les marchés pirates de viande et d'autres produits vivriers ;

Instaurer une équipe mixte (Eco-Gardes et POLICE Nationale) pour appréhender et traduire en justice les trafiquants de la viande de gibier quel que soit leur rang social ;

Que le Gouvernement provincial demande à la REGIDESO d'améliorer la desserte en eau en vue de permettre que la population ait suffisamment accès à cette denrée pour se laver les mains et réduire des attroupements devant les bornes fontaines, un facteur de propagation du COVID 19. ;

Sanctionner sévèrement toute personne impliquée dans la désinformation et l'intoxication de la population qui contrecarrent les mécanismes de riposte contre COVID 19 instaurés par notre gouvernement.

Voilà Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, notre modeste contribution à la lutte contre cette pandémie COVID 19 qui déstabilise le monde entier ce n'est qu'à ce prix que le gouvernant pourra assurer une vraie riposte auquel aspire les populations.

Veuillez, agréer Excellence Monsieur le Gouverneur, l'assurance de nos sentiments patriotiques.