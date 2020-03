Afrique: Lutte contre le Covid-19 - Le secrétaire général de l'Ocde appelle à une vaste action conjointe des gouvernements

Dans un communiqué de presse, le Secrétaire général de l'Ocde, Angel Gurría, a appelé aujourd'hui à une vaste action conjointe des gouvernements pour vaincre les menaces sanitaires, économiques et sociales provoquées par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

En appelant les gouvernements à mieux coordonner leurs efforts, Angel Gurría a annoncé que l'Ocde canaliserait les siens vers un soutien immédiat aux décideurs politiques luttant contre la crise, en lançant maintenant un nouveau centre de ressources en ligne sur les politiques publiques.

«La pandémie de coronavirus est, de mémoire vivante, une crise de santé publique sans précédent, déclenchant également une crise économique majeure. il semble de plus en plus probable que nous assisterons à des baisses séquentielles du Pib mondial ou des Pib régionaux au cours du trimestre actuel et des suivants en 2020, et nous devons agir maintenant pour éviter une récession prolongée », a déclaré M. Gurría.

A son avis, « seul un effort important, crédible et coordonné au niveau international peut permettre de faire face à l'urgence immédiate de santé publique, d'amortir le choc économique et d'ouvrir la voie à la reprise. Nous devons faire particulièrement attention à soutenir les plus vulnérables, pour leur santé et dans leur vie quotidienne. Tout doit être fait pour gagner la confiance des citoyens, qui ressentaient déjà, avant que tout cela ne commence, les faiblesses de nos économies.»

Dans une déclaration, M. Gurría a appelé à une action politique immédiate dans quatre domaines : relever le défi de la santé ; renforcer l'économie ; les soins de santé ; combiner les efforts de réglementation et de surveillance financières ; rétablir la confiance.