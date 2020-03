Cote d'Ivoire: Covid 19-Hamed Bakayoko - «L'heure n'est pas aux débats mais à l'action»

Suite à un appel à propositions et à contributions sur ses pages sur les réseaux, le ministre d'État Hamed Bakayoko se félicite des réactions, annonce son soutien pour des initiatives, et appelle à l'action , en insistant sur l'application et le respect des mesures arrêtées par le gouvernement, sur la base des recommandations des experts et de l'OMS. #StopCovid 19.

Suite à ma publication du vendredi 20 mars dernier sur Facebook, 208 791 personnes ont été touchées, 10 599 réactions, commentaires et partages obtenus et plus de 3000 propositions formulées dont plusieurs très originales et pertinentes.Merci à tous pour ces contributions formulées. Elles prouvent votre forte volonté de participer à la lutte contre cette pandémie que nous ne pourrons vaincre qu'ensemble.

Comme promis, certaines personnes parmi vous ont été contactées et ont mis en place une plateforme citoyenne, participative et bénévole dénommée "Solidarité Covid19 Ci" où plusieurs de ces contributions seront implémentées le plus tôt possible.Cette initiative bénévole que j'ai décidé de soutenir à pour mission d'aider, d'appuyer, de relayer et d'amplifier toutes les actions du gouvernement, du ministère de la santé, de l'Organisation Mondiale de la Santé et de tous les ivoiriens de bonne volonté visant à lutter contre cette pandémie en Côte d'Ivoire.L'heure n'est donc plus aux débats, mais à l'action !Bon courage à tous, et veillons à appliquer dans la discipline toutes les mesures recommandées par le gouvernement.