Madagascar: Karaté / Ligue Analamanga - La nouvelle section d'Andramasina en vue

L'ancien président de la section Avaradrano et nouveau président de la ligue d'Analamanga, Jean Paul Rakotomalala, 3e dan.

La création d'une huitième section composant la ligue d'Analamanga de karaté est parmi les perspectives du nouveau président, sensei Jean Paul Rakotomalala.

A l'issue de l'élection du 19 mars dernier, au palais des Sports Mahamasina, sensei Jean Paul Rakotomalala a été élu nouveau président de la ligue d'Analamanga de karaté-do. Il a obtenu quatre voix des quatre sections ayant le droit au vote, en l'occurrence Ankazobe, Atsimondrano, Avaradrano et Anjozorobe.

D'autant plus qu'il était le seul candidat à ce poste, puisque les trois autres n'ont pas eu l'aval de la Fédération, délégataire de cette Assemblée générale élective. Les trois autres sections, à savoir Marovatana, Tanà-Ville et Vakiniadiana n'ont pas pu terminer leur affiliation à la Fédération. Ainsi, elles n'avaient pas eu le droit de participer au scrutin. L'élection s'est déroulée à huis clos mais en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, et du président de la Fédération malgache de karaté-do, Solofo Barijaona Andrianavomanana.

La ligue d'Analamanga n'existait plus depuis deux ans. Jean Paul Rakotomalala aura comme premier chantier la redynamisation du karaté dans toutes les sept sections composant la ligue. « On devra multiplier les compétitions et les formations. La plus proche sera le championnat d'Analamanga prévu pour le 11 avril au gymnase couvert à Ankatso. Mais à cause de la disposition qui a été prise par l'Etat face à l'extension du coronavirus, on est dans l'obligation de le reporter et on ignore encore la date de sa tenue. Dès que la situation sera stable, un tournoi sera organisé chaque trois mois », a-t-il fait savoir.

En outre, il a annoncé que bientôt, une nouvelle section d'Andramasina sera mise en place. D'après lui, nombreux sont les programmes à accomplir durant son mandat de quatre ans, mais il devra d'abord composer son équipe cette semaine.