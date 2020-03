Soudan: COVID-19 retarde le changement des troupes de la MINUAD

El Fasher — Les Autorités de l'État du Nord Darfour et la Mission de l'ONU-Union africaine au Darfour (MINUAD) ont reporté le changement des troupes de la MINUAD dans l'État à l'heure actuelle en plus de restreindre leur mouvement à l'intérieur des villes et entre les communautés pour éviter la pandémie de coronavirus.

Lors d'une réunion plénière tenue à El Fasher, présidée par le Secrétaire Général du Gouvernement de l'État du Nord Darfour, représentant du gouverneur, Mohamed Ibrahim Abdel-Karim, les deux parties ont souligné la restriction des mouvements des forces et la prévention de l'encombrement afin de maintenir la sûreté et la santé des citoyens et du personnel de la mission.

Le représentant du gouverneur a dit que les conditions de santé sont stables dans toutes les zones et dans les camps de déplacés.

Il a affirmé que l'État est libre de tout cas suspect de la maladie coronavirus.

Pour sa part, le représentant de la MINUAD a renouvelé le soutien de la mission au Ministère de la santé et du développement social de l'État pour parer à la pandémie de coronavirus.