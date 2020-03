Burkina Faso: Ouagadougou - Le couvre-feu respecté à contrecœur

Le couvre-feu décrété par le gouvernement afin de minimiser la propagation du covid-19 a bien fonctionné à son premier jour. Sidwaya a fait le constat.

19 heures, ce samedi 21 mars 2020, premier jour du couvre-feu décrété par le gouvernement. Des usagers visiblement surpris par le temps se hâtent de regagner leurs demeures. Hamidou Ouédraogo fait partie de ces derniers. Couturier de profession, il explique avoir fermé prématurément son atelier pour respecter l'heure du couvre-feu. « D'habitude mon atelier reste ouvert jusqu'à minuit. Mais, désormais ce ne sera plus possible de travailler la nuit », dit-il. Les minutes s'égrènent. Mais quelques maquis et garrottes continuent de fonctionner, lorsqu' à 19h30 minutes des pick-up de la police et de la gendarmerie ont pris possession de la ville, c'est la débandade. Il a suffi 30 minutes de plus c'est-à-dire à 20 heures pour s'apercevoir qu'en centre-ville, aucune boutique, alimentation, station de carburant, boite de nuit, maquis, restaurant (... ) n'est fonctionnel.

Sur les larges bitumes « endormies », les ambulances et autres véhicules d'urgence et de secours sont les seules autorisés à faire des va-et-vient. Du quartier Tampouy au rond-point des Nations unies, notre équipe a été contrôlée 8 fois par trois corps différents (la gendarmerie, la police et des militaires). Devant l'ancien siège de l'Etat-major général des armées, ce sont des militaires, armés de kalachnikov et de cordelettes qui nous barrent le passage. « Monsieur immobiliser vous et descendez », nous a-t-on sommés sur un ton sec.

Parmi les six hommes de tenue que nous avons pu repérer rapidement, un seul s'est approché de nous, nous intimant de nous présenter. « Avez-vous un laisser-passer ? Présentez-le ainsi que vos documents d'indentification », nous obéissons avant de poursuivre. A 20h30, c'est le silence total dans la chaine de maquis Matata, les trottoirs des filles de joie, jadis peuplés de monde jusqu'au petit matin, sont déserts.

Sur l'avenue Kwamé N'Krumah, c'est le calme plat, la bouillonnante rue des milles maquis dans le quartier Gounghin s'est vidé de ses fans. Les hommes chargés du respect du couvre-feu sont les seuls maîtres de la capitale. Mais, dans les confins des six mètres mal éclairés, des riverains fuyants la canicule du mois de mars tentent parfois de humer l'air frais mais disparaissent au moins bruit de véhicule. « Pour régler le cas de ces derniers, nous avons des hommes qui se déplacent à pied, ou sur des motocyclettes », a indiqué un adjudant de gendarmerie. Il précise que la première journée est beaucoup plus axée sur la sensibilisation avant de durcir les patrouilles dans les jours à venir.

Mais, pour Mohammed Sawadogo, le couvre-feu est précoce et il serait plus judicieux de le ramener à 21 heures. Car dit-il, « les Ouagalais vivent au jour le jour et certains ont des moyens de déplacement précaire lorsqu'ils logent loin. Il est difficile d'échapper parfois au couvre-feu », a-t-il justifié. Abibata Nabaloum, elle, indique avoir été libérée d'un hôpital où son enfant était en soins médicaux. Il est 22 heures et elle craint de rencontrer une équipe de patrouille. Au niveau des services sanitaires, des « laisser passer » permettent aux agents d'assurer le travail.

Ainsi, au CMA Paul VI, la caissière Delphine Ouédraogo explique qu'il y a un faible engouement comparé aux autres jours. Elle en conclu que cela doit être dû au couvre-feu. « A partir de 18h30, on voyait des visiteurs et autres accompagnant s'activer de quitter l'hôpital pour ne pas tomber dans le coup de 19h », a indiqué Mme Ouédraogo. A 23 heures, Ali Zongo, infirmier sans « laisser-passer » a été interpellé par une patrouille. Sa carte professionnelle lui a permis d'avoir la compréhension des agents. Avant d'être relaxé, il a été sensibilisé sur la nécessité que tous respecte le couvre-feu à l'exception de ceux disposants d'un laisser-passer. De façon globale, le couvre-feu a été respecté en son premier jour par les Ouagalais.