Soudan: Wali de Kassala émet un ordre sanitaire d'urgence

Kassala — Le Wali en Charge de l'Etat de Kassala, le Maj-Gén. Mahmoud Babiker Mohamed Hamed a émis un Ordre d'Urgence Sanitaire sur la Base de la Déclaration d'Etat d'Urgence Sanitaire émise par le Cabinet National conformément au Document Constitutionnel et à la Loi sur l'Urgence et la Protection de la Sécurité Publique - à appliquer l'affaire se situe dans les Limites Géographiques de l'Etat de Kassala et est Valable pour une Période de deux mois, qui peut être Prolongée à la Discrétion des Autorités Sanitaires de l'Etat.

Il a ordonné à l'Ordonnance de prendre un certain nombre de Mesures de Précaution pour empêcher l'Entrée et l'Epidémie du Coronavirus et de toute autre Maladie Epidémique dans l'Etat en interdisant le Rassemblement de Citoyens à quelque fin que ce soit, conformément à l'Ordonnance.

Les rassemblements interdits comprennent les Clubs d'Observation, les Stades Sportifs, les Processions, les Manifestations, les Cérémonies Religieuses, les Célébrations de Mariage, les lieux d'Abus de Narguilés, les Cafés, les Vendeurs de Rue et les Exposants de Marchandises dans des Endroits autres que ceux qui leur sont destinés, les Instituts d'Enseignement Cellulaire, les Cours de Rattrapage, les Ateliers de Formation Temporaires, sauf s'ils sont Spécialisés dans les Urgences Sanitaires, les Réceptions aux Célébrations Populaires et toutes les Activités qui nécessitent leur Nature pour rassembler des Citoyens.

Un Emplacement Géographique en plus de fermer les Frontières et les Passages Internationaux avec les pays Voisins et d'Empêcher les Etrangers d'entrer sauf si l'Autorité Nationale décide de Recevoir, les Soudanais Bloqués à l'Etranger ou Autoriser les Etrangers à quitter le pays et ceux autorisés à Traverser la Frontière sont soumis à une Quarantaine Déterminée par les Autorités Sanitaires de l'Etat, à l'Heure et au Lieu Spécifiés.

L'Affaire a ordonné que le Patient ne soit pas autorisé à se rendre dans les Hôpitaux Publics et Privés et qu'il ne puisse être Accompagné que d'une Seule Personne.

L'Affaire faisait référence aux Procédures de Saisie et d'Isolement des Autorités Sanitaires en coordination avec le Comité de Sécurité de l'Etat pour déterminer les Lieux de Détention et d'Isolement Sanitaire et il n'est pas permis à un Suspect ou à une Fausse Couche d'un Suspect avec un Coronavirus ou toute autre Epidémie de s'abstenir de se conformer aux Instructions des Autorités Sanitaires pour le Détenir ou l'Isoler à l'Endroit qu'il juge approprié et pour la Période que vous Spécifiez.

L'Ordonnance a mis en garde tous Ceux qui Contreviennent à l'Ordre de s'Exposer aux Punitions prévues à l'Article 7/1 de la Loi d'Urgence et de Protection de la Sécurité Publique pour l'année 1979.