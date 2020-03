Algérie: Covid-19 - 100 millions de dollars pour l'importation des produits pharmaceutiques

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche la consécration d'un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l'importation de tous les produits pharmaceutiques en quantité suffisante, et davantage d'équipements de protection et d'appareils d'analyse chimique (test) dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19) en Algérie.

Lors des travaux du la réunion périodique du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné la consécration d'un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l'importation de tous les produits pharmaceutiques en quantité suffisante, voire davantage d'équipements de protection et d'appareils d'analyse chimique (test), avec la mise à contribution de nos missions diplomatiques dans la recherche de leurs exportateurs à travers le monde.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le président Tebboune a également enjoint à toutes les institutions de l'Etat et à leurs services d'"augmenter le niveau de vigilance et d'alerte au maximum et de veiller à coordonner leurs actions en permanence afin que les citoyens soient rassurés".

"Tout laxisme et toute négligence retardent les efforts fournis pour sauver la vie des patients contaminés et augmentent la propagation de l'épidémie", a-t-il mis en garde.

Le président de la République a rappelé la première responsabilité incombant aux citoyens quant à la discipline et au respect des mesures préventives, appelant à sévir avec rigueur contre quiconque enfreint ces consignes afin de préserver l'intégrité de la nation.

De même qu'il a présenté ses remerciements aux initiateurs pour leurs bons actes, qu'il s'agisse du nettoyage des rues, de la désinfection des espaces et lieux de rassemblements, de la dénonciation des spéculateurs ou de leur contribution par leurs recherches dans les laboratoires. Il a salué tout effort visant à faire prévaloir l'intérêt de la Nation en cette conjoncture difficile et toute mesure préventive prise pour protéger sa personne et sa société.

L'Etat se prépare à toutes les éventualités pour interdire et lutter contre la propagation de la pandémie que nous surmonterons, avec l'aide de Dieu, en faisant preuve de calme, de solidarité, de discipline et de patience, a-t-il rassuré.

Par la suite, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présenté un exposé sur la pandémie du Coronavirus, à travers lequel il a démontré comment sont concrétisées sur le terrain les mesures annoncées pour contrer ce virus et protéger les citoyens.

Il est question également de doter les services spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de matériels nécessaires pour la prise en charge des patients, d'augmenter les capacités de dépistage et de diagnostic via le recours de l'institut Pasteur à l'aide des deux laboratoires d'Oran et de Constantine, en cours d'équipement.

Outre les mesures prises pour équiper les lieux réservés au confinement sanitaire au sein des hôtels, des complexes touristiques, des espaces économiques et autres, l'exposé a fait état de procédures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et moyens de prévention pour créer la pénurie, puis élever les prix.

De surcroît, le secteur dispose de 5787 appareils de respiration artificielle et d'anesthésie-réanimation, répartis comme suit : (3333) appareils de respiration artificielle, (2390) appareils d'anesthésie-réanimation et (64) ambulances équipées d'appareil de respiration artificielle, a-t-il poursuivi.

Tous ces moyens, renforcés par les appareils de respiration artificielle en cours d'achat, seront mis en service en cas de nécessité dans les établissements sanitaires pourvus de personnel soignant et de moyens médicaux, a ajouté le ministre de la Santé.