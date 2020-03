Algérie: Covid-19 - Les directeurs de la santé et des établissements sous tutelle interdits à faire des déclarations à la presse

Alger — Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé dimanche l'ensemble des directeurs de la santé et de la population, et des établissements et structures sous sa tutelle, à s'abstenir de faire des déclarations à la presse concernant la situation épidémique du nouveau coronavirus (COVID-19).

Dans une correspondance adressée aux directeurs de la santé, le ministère a affirmé que le porte-parole du comité scientifique installé à cet effet est "le seul habilité" à communiquer des informations autour de ce sujet.

"Pour garantir la fiabilité de l'information relative au nouveau coronavirus, il a été procédé, en date du 21 mars 2020, à l'installation d'un comité scientifique présidé par le ministre de la Santé, et chargé du suivi de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus", a rappelé la même source, précisant que le directeur général de la prévention au ministère de la Santé a été nommé en qualité de porte-parole officiel de ce comité et seul habilité à communiquer des informations relatives à la situation épidémique.

Dans ce cadre, "nous appelons l'ensemble des directeurs de la Santé et de la population et des établissements et des structures de santé sous tutelle à se conformer à cette décision et s'abstenir à faire toute déclaration à la presse concernant ce sujet", a conclu le communiqué.