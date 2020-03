Cote d'Ivoire: 8 nouveaux cas enregistrés, le pays compte désormais 25 personnes atteintes

A la date du 22 mars, "8 nouveaux cas confirmés ont été détectés" en Côte d'Ivoire, portant le nombre de personnes atteintes par le Coronavirus à 25. C'est l'annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Parmi ces 25 cas, deux (2) personnes ont été déclarées "guéries". Dans la note, le département ministériel réitère aux populations au « strict respect » des mesures de prévention contre la maladie dans le pays.

Dans le but de faire face à la propagation de la pandémie, l'Etat de Côte d'Ivoire a pris des mesures complémentaires, en plus de celles adoptées par le Conseil national de sécurité le lundi 16 mars 2020. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, à compter du dimanche 22 mars à minuit.

Dans le domaine des transports en commun, plusieurs mesures ont été adoptées. Ces recommandations, selon le directeur général du Haut conseil, Ibrahim Diaby, rentreront en vigueur dès ce lundi 23 mars 2020. Il s'agit, entre autres, pour les taxis communaux et taxis-compteurs, de la réduction du nombre de passagers de 05 à 04, y compris le conducteur. Soit 2 passagers à l'arrière du véhicule et 01 à côté du chauffeur. Concernant les minicars communément appelés "Gbaka" : les sièges du milieu ne seront plus occupés durant cette période d'interdiction. Aux véhicules de transports inter communaux de 07 places : 05 places seront désormais autorisées.

Du côté de la Société des transports abidjanais (Sotra), des consignes ont été données par la direction générale : limitation des voyageurs à 50 personnes maximum par autobus et la désinfection des engins.