Ile Maurice: Covid-19 - Le nombre de cas double de jour en jour

Si la tendance se poursuit une personne âgée par maison mourra, estime le Dr Vansatrao Gudjadhur, Director Health Services Public Health. Les autorités sont affolées, elles ont établi des statistiques sur la tendance du Covid-19. Le nombre de cas double de jour en jour. A ce rythme, si on ne respecte pas le confinement, on aura 2 000 cas dans 10 jours, 9 000 cas dans un mois, avec son lot de décès. D'ici 5 jours, 735 cas sont attendus.

Le calcul est simple : 3 patients atteints le 18 mars, 18 lors de la conférence du comité hier matin, et 28 ce 23 mars, la courbe est exponentielle. Sur la période de confinement, si on ne fait rien, on va se retrouver avec plus de 1 131 morts chez les plus de 60 ans.

D'où l'importance de respecter le confinement. Le Dr Gudjadhur a expliqué le calcul en fonction de l'âge des personnes et de leur pourcentage sur la population et de la tendance mondiale :

Si les Mauriciens continuent à sortir : 507 personnes de plus de 60 ans vont mourir.

De 70 à 79 ans : 471 morts.

Plus de 80 ans : 152 décédés.

Soit une personne morte dans chaque maison.

Là-dessus si on ajoute toutes les personnes qui ont des complications de santé, soit 20 % de la population, on court au drame.

S'ajoutent les cas critiques qui vont bloquer les hôpitaux, entrainant des problèmes collatéraux.

Concernant les derniers cas :

Dans ces nouveaux cas de Covid-19, cinq sont des transmissions locales. Quatre ont été testés positifs à travers contact tracing. Les quatre dépistés hier soir étaient liés avec ceux d'avant. Et un autre cas local est un professionnel de santé, qui travaille dans le privé. Du coup, il a eu contact avec un certain nombre de personnes ces 10 ou 15 derniers jours, qui ont consulté, par exemple, et l'équipe du contact tracing devra faire des tests sur eux.

Hier, dans les cinq cas importés il y avait quatre qui travaillent sur les bateaux et ont été mis en quarantaine car ils ne se sentaient pas bien, le cinquième était parti à l'étranger et ne se sentait pas bien quand il est arrivé il a été admis à Souillac. Donc à hier, sur dix cas de plus depuis hier, la dernière conférence du comité Covid-19 : 5 importés et 5 local.

Le nombre de tests a considérablement augmenté : du 4 février au 17 mars : 133 tests aucun positif. Après le 18 mars, le contact tracing a été enclenché et le nombre de tests a augmenté : dimanche, hier, il y en a eu 152. Au total 523 tests ont été faits et 308 contacts tracing depuis le 18 mars, ceux qui ont eu contact avec les patients atteints.

Arrestation immédiate si couvre-feu pas respecté

La police est également très inquiète. Krishna Jhugroo s'affole de ce qu'il a vu aujourd'hui, partout dans l'île. «Si cela continue on finira mal.»

Mais à partir de ce soir, avec le couvre-feu, tout change. Aucun mouvement, à part les services essentiels ne sera autorisé. Les médecins eux n'auront pas besoin de permis mais de leur licence du medical council.

«A partir de ce soir, tous ceux qui n'ont pas de permis nous les arrêterons et les détiendrons. Le cas ira en cour plus tard. On ne va pas badiner.» Le message est clair : direction cellule policière.

A noter qu'il n'y a pas de policier testés positifs au Covid-19. Il y en a en confinement juste.