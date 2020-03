Ile Maurice: Covid-19 - Ce qu'implique l'application du couvre-feu effectif à partir de 20 heures ce soir

communiqué de presse

Après l'instauration du couvre-feu sanitaire à partir de 20 heures ce lundi 23 mars 2020 jusqu'au jeudi 2 avril 2020 à 20 heures, il sera désormais interdit à chaque citoyen de sortir de chez soi sauf pour les exceptions prévues par les règlements du Public Health Act.

Seules peuvent circuler les personnes ayant un permis de déplacement entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail délivré par le Commissaire de Police. Ces personnes incluent :

Les officiers de justice pour assurer un service judiciaire minimum comme estimé par le Chef juge ainsi que les employés du secteur public venant de ministères et départements, d'entreprises publiques et organismes statutaires, offrant des services essentiels au public, qui désignés par les responsables de ces organisations concernées ; et

Les employés du secteur privé offrant des services essentiels réduits au strict minimum

Le public est appelé à coopérer avec les autorités dans le contexte de ce couvre-feu. La population est priée de rester à la maison et de ne se déplacer qu'en cas de stricte nécessité tels que pour les soins médicaux d'urgence, et l'approvisionnement en produits essentiels, denrées alimentaires et médicaments ou tout autre article indispensable à assurer la subsistance.

Toute personne ne respectant pas les consignes du couvre-feu aura commis une infraction et sera passible d'une amende maximale de Rs 500 et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.