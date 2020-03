Algérie: Coronavirus - Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte maximale" contre la pandémie

Alger — Le Président directeur général (P-dg) du Groupe "Sonatrach", Toufik Hakkar a affirmé que la direction générale du groupe était "en état d'alerte maximale" contre la pandémie du coronavirus, indiquant que "l'entreprise travaille +avec discernement + même si elle est parfois appelée à durcir les procédures pour protéger la santé de ses employés et contribuer aux efforts nationaux consentis pour protéger la santé publique.

"En cette circonstance sanitaire difficile que traverse notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19), déclarée comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), je tiens à m'adresser à l'ensemble de nos travailleuses et travailleurs", lit-on dans le message adressé par le P-dg du groupe à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs à propos du renforcement des mesures de sensibilisation et de prévention contre le Covide-19, et publié sur la page Facebook de Sonatrach.

Depuis l'apparition des premiers cas en Algérie, précise M. Hakkar, "nous avons suspendu les voyages des étrangers envers nos installations et procédé à la prise d'une série de mesures préventives sur le terrain".

Ces mesures consistent en l'intensification des opérations de nettoyage et de désinfection au niveau de tous les sites, la mise en place de gels hydro-alcooliques à l'accès des bases, et l'obligation pour les agents de nettoyage de porter des tenues de sécurité.

La direction générale a veillé à la continuité de la production en préservant uniquement les employés principaux, soit au niveau des unités opérationnelles ou des sièges de l'administration et à l'arrêt des permanences dans les unités du Sud.

La direction générale a également suspendu tous les stages au niveau de la direction et l'unité de travail jusqu'à nouvel ordre, décidant la réduction des réunions pour se limiter uniquement aux réunions principales.

La Sonatrach a interdit les visites spéciales aux sièges du travail, appelant les structures de l'administration générale et des unités opérationnelles à informer la direction de la sécurité interne de planifier les visites, d'allonger la pause déjeuner.

Les départements supervisant les entreprises de construction ont été également invités à étudier la possibilité de réduire la main d'œuvre ou de suspendre les chantiers temporairement.

Le P-DG de la compagnie nationale des hydrocarbures a exhorté l'ensemble des travailleurs à faire preuve de vigilance, à rester mobilisés et à faire confiance à l'efficacité des mesures prises pour contrer toute éventuelle évolution.

Saluant le rôle sensible des départements de la santé, de l'administration et de la sécurité de la Sonatrach, ainsi que la mission des fonctionnaires et cadres du secteur de la Santé, M. Hakkar a estimé que ces responsables "sont appelés à se serrer les coudes pour rehausser l'efficacité des interventions et faire face aux retentissements de cette situation épidémiologique".

A noter que la Sonatrach a pris, dimanche, une batterie de mesures préventives pour juguler le Cornavirus, à l'instar de "la mise en congé spécial payé" des femmes travailleuses, à l'exception de celles activant dans le médical, des femmes enceintes et de tous les travailleurs souffrant de maladie chronique, et le renforcement du plan de communication et de sensibilisation au niveau des unités du complexe", a appris l'APS d'une source responsable.