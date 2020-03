Afrique: CAF - La 42e assemblée générale reportée

Le report de ce rendez-vous compte parmi les mesures prises par la Confédération africaine de football (CAF) pour lutter contre la propagation du Covid 19.

La pandémie du coronavirus n'épargne aucune confédération encore moins la CAF. Après avoir annoncé les reports des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et du Championnat d'Afrique des nations (Chan), la CAF a ajouté à la liste la 42e assemblée générale de la CAF qui devrait se tenir le 24 avril à Yaoundé en marge du Chan.

« Il y a un confinement dans certaines de nos associations membres et dans d'autres cas une cessation d'activités », a reconnu le président Hamad Hamad avant de poursuivre : « Bien qu'étant une organisation de football, l'un de nos objectifs est de participer à la lutte contre les fléaux qui menacent le contient et l'humanité, et c'est à cet égard que nous avons pris des décisions majeures pour contrôler et contenir la propagation du Covid 19. Par conséquent, nous avons suspendu toutes les compétitions, y compris les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Total Cameroun 2021 et le championnat d'Afrique des nations Total qui devrait se tenir au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De plus la 42e assemblée générale ordinaire de la CAF également fixée à Yaoundé pour le 24 avril a également été reportée à une date ultérieure », a-t-il précisé.

Dans son message, Hamad Hamad a rappelé que le football est la passion du continent tout en précisant que la santé des joueurs, des officiels, des partenaires et des supporters compte le plus à ce stade. Il a affirmé, par ailleurs, que compte tenu de la propagation du virus, le personnel exerçant au siège de la CAF a été contraint de travailler depuis son domicile du 19 mars jusqu'à la fin du mois. « Nous suivons la situation de près et restons en contact permanent avec les partenaires mondiaux tels que l'OMS, la Fifa et les agences d'Etat quant à la voie à suivre. »

Il a félicité les nombreuses légendes et personnalités du football africain qui, selon lui, se sont lancées dans la campagne #safehands sur les diverses plateformes de medias sociaux pour indiquer la propagation du Covid 19. « Restons soudés en ces temps difficiles afin de combattre le fléau et rétablir notre environnement dans son état normal », a souligné le président de la CAF dans son message.