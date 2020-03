Tunisie: Football et solidarité - Un milieu à visage humain

analyse

L'élan de solidarité initié depuis peu par le milieu du sport-roi symbolise à lui seul la dimension retrouvée d'un football responsable, sorte de locomotive vers une société plus inclusive et citoyenne.

En football, c'est bien connu, les animateurs-acteurs d'un club apparaissent de plus en plus comme des individus autonomes au sein d'un groupe qui ne vivent que pour la réalisation de leur objectif personnel. Quand on voit apparaître les différentes stars de la sphère football (de l'attaquant-buteur au président-mécène), on ne pense pas toujours au travail réalisé par le reste du groupe. Cela nous ramène tout droit à nous questionner régulièrement sur la notion de solidarité si chère aux fans, puristes, exécutifs de clubs et médias sportifs. La solidarité-cohésion est-elle l'un des moteurs de tout sport collectif qui se respecte ?

Le Covid-19 est entretemps passé par là et les élans de solidarité voient actuellement le jour, particulièrement du côté des joueurs internationaux tunisiens (tels que Youssef Msakni, Fakhreddine Ben Youssef, Ali Mâaloul, Ferjani Sassi, Khenissi, etc.), les ex-présidents et présidents en exercice (Hamdi Meddeb, Hamadi Bousbia), ainsi que de la part d'autres acteurs, tenants et aboutissants de la sphère sportive.

Le reflet de la société

Sur ce, le soutien actuel de ces modèles et idoles des jeunes vaut bien un débat sur la solidarité et l'altruisme de ces âmes charitables. Bref, le débat sur l'égoïsme attendra. Place à la philanthropie et à la fraternité plutôt ! Juste retournement des choses, même s'il aura fallu qu'une menace plane sur nos têtes pour changer de cap, le football tendrait à s'humaniser en cette période de pandémie et de prédictions apocalyptiques.

Car le sport-roi, comme le reste de la civilisation moderne, individualiste et autonome, est le reflet par excellence de la société. Une société qui laisse généralement transparaître ses failles les plus complexes. Actuellement, poussé par une certaine interdépendance plus que par l'adrénaline, le microcosme sportif s'est mis en mode solidaire, tel un formidable vecteur de vivre-ensemble et un unique fournisseur d'émotions.

Les vertus retrouvées

De point de vue sport-business maintenant, la priorité n'est plus à la préparation, à la gestion et à la compétition. La plupart des clubs ne pensent qu'à la protection du « genre humain » au sens large du terme. Notre football retrouverait-il ses vertus et ses valeurs ? Un fait est certain, l'élan de solidarité initié depuis peu par le « milieu » du sport-roi symbolise à lui seul la dimension retrouvée d'un football responsable, sorte de locomotive vers une société plus inclusive et citoyenne. D'ailleurs, les résolutions actuelles de la FTF via une large redistribution des gains de l'instance qui veille sur notre football, illustrent à merveille la solidarité dont fait preuve le football tunisien.

Le sport-roi en tant que levier de la solidarité qui s'organise. Quel bonheur !