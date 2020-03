Tunisie: Equipe Nationale - Pas d'éliminatoires de la CAN 2021 - Des effets controversés !

Avec l'arrêt du championnat et le report des matches internationaux, l'équipe de Tunisie se trouve dans un chômage forcé. Le plus dur sera de gérer la reprise en évitant, entre autres, de condenser les matches et finir avec un calendrier aussi corsé qu'ingérable.

C'est le flou total dans le monde du sport en général et dans la planète foot en particulier. Personne ne sait jusqu'à quand durera l'épidémie du coronavirus et son impact, sur le court et le moyen terme, sur les compétitions nationales et les engagements internationaux des clubs et des sélections nationales.

L'équipe de Tunisie de football n'a pas été épargnée par les dégâts causés par le coronavirus. Au fur et à mesure que l'épidémie a gagné du terrain, les fédérations nationales de football et les confédérations continentales se sont inclinées une à une face à ce cas de force majeure en annulant les compétitions footballistiques qu'elles gèrent. En ce sens, la CAF a reporté la 4e journée de la phase des groupes comptant des éliminatoires de la CAN 2021 qui devait se tenir au cours du mois de mars. Du coup, l'équipe de Tunisie a vu son déplacement en Tanzanie reporté.

Pour le moment, la CAF a maintenu les dates des cinquième et sixième journées de la phase des groupes des éliminatoires de la CAN 2021. Dans ce cadre, la Tunisie aura à un déplacement à faire pour affronter la Libye le 1er juin prochain et recevra la Guinée équatoriale le 31 août 2020.

Gestion du calendrier, un casse-tête chinois...

En temps normal, la FTF a été toujours confrontée à un casse-tête chinois en matière de gestion du calendrier. Que dire en temps de crise !

Habituellement, on connaît la date du coup d'envoi de la saison et le planning de la phase aller, souvent donné à titre indicatif, car ça n'a jamais été respecté.

Or, dans le meilleur des cas et si l'épidémie du coronavirus est maîtrisée dans les plus brefs délais (c'est notre souhait tous ), la FTF devra programmer le coup d'envoi de la nouvelle saison avant le 31 août, histoire d'avoir au moins deux matches dans les jambes pour les internationaux. Or, pour ce faire, il faudra d'abord terminer la saison en cours.

Un mal pour un bien qui aidera la FTF dans cette délicate tâche: nous n'avons plus de clubs engagés dans les compétitions continentales interclubs ou la Coupe arabe des clubs champions, ce qui aurait compliqué la situation.

Ce qui posera problème dans les prochains jours, c'est de préserver l'état de santé des joueurs à la reprise du championnat de Tunisie. Pour que la reprise se fasse sans dégâts, il faudra prolonger la trêve forcée à cause du coronavirus au-delà de la période autorisée par l'Etat afin de permettre aux staffs médicaux et préparateurs physiques des clubs de préparer les joueurs sur une base scientifique. L'essentiel est que la reprise de la compétition se fasse sans dégâts pour la santé des joueurs.

A nos responsables fédéraux de tenir en compte ce qui s'est passé avec l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel en Ligue des champions africaine. Leurs contreperformances sont causées ,entre autres, par la fatigue cumulée. Avec un calendrier chargé à raison d'un match tous les trois jours, l'EST et l'ESS n'ont pas été épargnées par une cascade de blessures qui ont fini par causer leurs pertes en C1 africaine.

A la FTF d'en tirer les enseignements nécessaires afin de préserver la santé de nos joueurs, notamment nos internationaux. Il faut savoir planifier la reprise de la compétition sur des bases scientifiques en tenant compte des avis des spécialistes, à savoir les médecins sportifs et les préparateurs physiques, au risque de voir notre sélection nationale échouer lors de ses prochaines sorties continentales.